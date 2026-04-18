Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş açıkladı: Dijital oyunlara düzenleme geliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital mecralarda korunmasına yönelik düzenlemelerin yalnızca Türkiye'de değil birçok ülkede gündeme geldiğini belirterek, "Biz de ülkemize özgü bir modele çalışıyoruz. Yaklaşık 18 aydır çocuklarla, ailelerle, akademisyenlerle bu konuya çalışıyoruz. Hem uluslararası çalışmaları inceledik hem de ülkemize özgü bir model hayata geçirdik. Zira çocuklar bizim geleceğimiz." dedi. Göktaş, "Oyunlarla ilgili de bir düzenlememiz var. Ailelerden çok yoğun talep var ve gerçekten bu konuda kamuoyundan da yoğun destek görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 17:15

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı. Bakan Göktaş dijital oyunlarla ilgili düzenleme hazırlığı olduğunu kaydetti ve sosyal medya platformlarına vurgu yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, forumda küresel belirsizlikler ve geleceğe ilişkin kararlı adımlara dair önemli mesajlar verdiğini ifade eden Göktaş, Türkiye'nin küresel diplomaside arabulucu ve barış ile umudun öncü ülkelerinden biri olduğunu vurguladı. Dijital çağın aile yapısı ve çocuklar üzerindeki etkilerine dikkati çeken Göktaş, sosyal medya ve dijital platformların bazı riskler barındırabildiğini dile getirdi.

"ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ" "15 yaş sosyal medya düzenlemesi sadece ülkemizde değil ilk başta Avustralya'da gündeme gelen çok önemli bir madde. Bu kanun tasarısından sonra Avustralya bir yönetmelik çıkardı ve sosyal medya platformlarına bir yıl süre verdi." diyen Göktaş, bununla beraber Avrupa'da İngiltere, Fransa, İspanya'nın da benzer karar tasarılarını hayata geçirdiğini söyledi. Türkiye'de bu alanda çalışmaların yapıldığına işaret eden Göktaş, "Biz de ülkemize özgü bir modele çalışıyoruz. Yaklaşık 18 aydır çocuklarla, ailelerle, akademisyenlerle bu konuya çalışıyoruz. Hem uluslararası çalışmaları inceledik hem de ülkemize özgü bir model hayata geçirdik. Zira çocuklar bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı. Çocukların dijital mecraların içinde doğan bir nesil olduğunu, önceki kuşakların ise bu teknolojilere sonradan uyum sağladığını belirten Göktaş, yeni dijital alışkanlıkların düzenlenmesine yönelik ortak bir irade bulunduğunu kaydetti.