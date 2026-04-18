Dijital dünyada büyük tehlike: Oyunlarla başlıyor, algoritmik yönlendirme ile büyüyor! ’Kriminal iletişim’ vurgusu

PubG, Roblox, GTA (Grand Theft Auto), Call Of Duty, Fortnite ve benzeri oyunların çocuk ve gençlerde şiddeti normalleştirdiği değerlendirmeleri yapılırken, vatandaşlar bu gibi oyunlar için bir dizi önlem alınması gerektiği çağrısında da bulundu.

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sabah.com.tr'ye konuyla ilgili çarpıcı bir analiz yaptı.

Prof. Dr. Levent Eraslan, dijital oyunların denetimsiz yapısına vurgu yaparak, "Uzun süreli ve şiddet içerikli oyunlara maruz kalan çocuklarda duyarsızlaşma, empati kaybı ve gerçeklik algısında bulanıklık oluşabilir." dedi. Eraslan, "Bu noktada kritik olan, çocuğun dijital ortamda karşılaştığı içeriklerin kriminal iletişim biçimleriyle yeniden üretilmesidir." ifadelerini kullandı.