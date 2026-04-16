100 bin üyeli dijital terör yuvası: C31K! Kan donduran paylaşımlar ortaya çıktı! İşte yöntemleri
Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırıları sonrası sosyal medya uygulamaları üzerinden örgütlenen ve hiçbir 'etik' değeri olmayan platform ve gruplar akıllara geldi. Başta Telegram'daki 'C31K' adlı grup olmak üzere yapılan tehdit ve provokasyon içerikli paylaşımlara ilişkin birçok ilde gözaltı kararları verildi. Okullara, camilere, polis ve askerlere kadar 'saldırı' planlarının yapıldığı 'C31K' platformu kapatıldı. İşte sahte profil, yabancı telefon numaraları ve diğer yöntemlerle örgütlenen 100 bin üyeli 'C31K' grubunun skandal paylaşımları!
Giriş Tarihi: 16.04.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 10:01