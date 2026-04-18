İçişleri Bakanı Çiftçi Gülağaç Kaymakamlığını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gülağaç Kaymakamlığını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Gülağaç Kaymakamı Şeyma Polat Balak'tan ilçede yürütülen çalışmalar ve kamu hizmetlerine ilişkin bilgi alan Bakan Çiftçi, ilçenin genel durumu üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"GÜLAĞAÇ BENİM İÇİN ÖZEL BİR ANLAMA SAHİP"

2000-2001 yıllarında kaymakam olarak görev yaptığı Gülağaç'ta yeniden bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Bakan Çiftçi, görev yaptığı dönemde kurduğu bağın bugün de aynı samimiyetle devam ettiğini belirtti.

"KAMU HİZMETİNİN TEMELİNDE GÖNÜL BAĞI VAR"

Kamu hizmetinin temelinde milletle kurulan güçlü gönül bağının yer aldığını vurgulayan Çiftçi, devlet-millet ilişkilerinin bu anlayış üzerine şekillendiğini dile getirdi.