SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı: CHP'li Adana Yüreğir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, Adana’nın CHP’li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bakanlık açıklamasında şunları kaydetti:
Yüreğir Belediye Başkanı Ali DEMİRÇALI hakkında "Rüşvet Vermek" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 03.04.2026 tarih ve E:2024/17 sorgu sayılı kararı ile 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.