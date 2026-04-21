Sosyal medya platformlarına iki aşamalı sistem gelecek! Şiddet oyunları engellenecek

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları tüm toplumu derinden sarstı. Olayların yaşandığı günlerde Meclis’te oyun platformlarına ve 15 yaş altına sosyal medya kısıtlamasına ilişkin değişiklikler içeren kanun teklifi görüşülüyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, saldırıların ardından ilk kez kanunda değişikliğe gidilebileceğini açıkladı. Gençlerin internet kullanımında uzman olduğuna dikkat çeken Usta, “Oyunlara erişimin farklı yollardan sağlanmasını düzenleyebiliriz. Yeni bir önerge vererek, şiddet içeren oyunlara erişilmemesi için VPN’lerle ilgili kısıtlama yapılabilir. Buna karşı çıkanlar olacak ama çocuklarımızın cenazelerine katıldım, ailelerin söylediği en önemli mevzu bu olayların tekrarlanmaması için ne gerekiyorsa hayata geçmesi” ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 09:33

Kanun teklifine göre oyun platformu, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunlar sunamayacak. Usta, "15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya şirketleri hizmet veremeyecek. "YETİŞKİNLE AYNI OYUN OYNANMAMALI" 15-18 yaş arasına da ayrıştırılmış içerik sunmakla yükümlü bulunacaklar. Yani şiddet içermeyen, çocukların manipüle edilmesine fırsat tanımayan sistem tasarlayacaklar. Şu anda çocuklar yetişkin biriyle de aynı oyunu oynayabiliyor. Yetişkin kişi çocuğun oynadığı mecraya erişmemeli" diye konuştu.

"BİLGİLER ASLA PAYLAŞILMAYACAK"



Bilgilerin üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacağını vurgulayan Usta, "Yaş doğrulama tekniği uygulanacak. Herkesin kafasında soru işaretleri mevcut, 'Çocukların verileri, bilgileri paylaşılacak mı' şeklinde. Asla böyle olmayacak. Bilgiler sadece e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Sonra hem sosyal medya hem de oyunlar için token yani anahtar kilit sistemi kurularak girişe izin verilecek. Sosyal mecralarda uygun içeriklerin sunulmasını, oyun platformlarının çocuklarımıza yönelik doğru hizmet sağlamasını bekliyoruz.