Sanal medya diye şiddeti fonladılar: Algoritma şiddeti körüklüyor!

Çocuklar arasında artan şiddet eğilimi göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaştı. Son yaşanan acı olayların ardından sanal ve dijital medya şirketleri ile oyun sektörü baskı karşısında savunmaya geçti. Küçük yaştaki çocuklarda yayılan şiddetin televizyon yayınlarına yüklenmeye çalışıldığı görülüyor.
DENETİMSİZ DİJİTAL İÇERİKLER ÖNE ÇIKIYOR
Çocuklar ve gençler, kontrolsüz şekilde, herhangi bir denetimden geçmeyen içerik üreticilerinin videolarını izliyor. Özellikle YouTube gibi platformlarda yayılan içeriklerin büyük bölümü filtrelenmeden tüketiliyor.
Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık konu hakkında, "Algoritma şiddet içerikli video ve görselleri ön plana çıkarmakta. Bunlar öne çıktığından dolayı gençleri tehdit eden bir yapıyla karşı karşıyayız." dedi.
OYUNLAR VE KAPALI DEVRE UYGULAMALAR
Birçok çocuk, "gamer" olarak bilinen yayıncıların oyun videolarını izleyerek vakit geçiriyor. Aynı zamanda saatlerce oyun konsolları ve bilgisayar başında kalıyorlar. Türkiye'de yasaklı olmasına rağmen VPN gibi yöntemlerle PUBG, Roblox ve benzeri oyunlara erişim sağlanıyor. Öte yandan çocuklar, Discord ve Telegram gibi denetimsiz ve kapalı devre iletişim uygulamalarında sosyalleşiyor.
ALGORİTMA VE ŞİDDET İLİŞKİSİ
Bilişim Uzmanı Ali Murat Kırık, algoritmaların şiddet içeriklerini teşvik ettiğini vurgulayarak, "Algoritma şunu yapıyor. Şiddet içerikli videoları öne çıkarırsanız ben de sizi öne çıkarırım. Takipçi satın almak anlamına geliyor. Bu şiddetin ve kutuplaşmanın fonlanması anlamına da gelmektedir" dedi.
TELEVİZYON YERİNE DİJİTAL PLATFORMLAR
Çocuklar dizi ve film izlemeye devam ediyor, ancak bu içerikleri RTÜK denetimindeki televizyonlardan değil; denetimsiz dijital platformlardan tüketiyor. Bu platformlarda şiddet ve sapkın içeriklerin sıradanlaştırıldığına dikkat çekiliyor.
REKLAM GELİRLERİ VE EKONOMİK BOYUT
Konunun bir diğer önemli boyutu ise ekonomik. Sanal ve dijital medya platformları, tüm eleştirilere rağmen reklam gelirlerinin büyük kısmını almaya devam ediyor. Bu durum, reklam verenlerin dolaylı olarak bu içerikleri finanse ettiği yönünde eleştirilere neden oluyor.
Ali Murat Kırık, ekonomik kayba da dikkat çekiyor: "Tamamen ülke açısından ciddi bir kayıptır. Dijital platformlardan alınan reklam vergileri sürekli düşmektedir."
GÖZLER TÜRKİYE'NİN ATACAĞI ADIMLARDA
Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Türkiye'nin atacağı adımlara çevrildi. Şiddet ve suçun yayılmasına katkı sağladığı öne sürülen denetimsiz dijital medya ve oyun platformlarına yönelik düzenleme gelip gelmeyeceği merak konusu. Türkiye bu platformlara "dur" diyebilecek mi, yoksa şiddet sarmalı büyümeye devam mı edecek? Bu sorunun yanıtını zaman gösterecek.