CHP’nin mehter marşı rahatsızlığı! Tepki yağdı: “Çocuklara sırtınızı dönecek kadar mı tükendiniz?”

23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan kutlamalara il protokolü ile siyasi partiler de katıldı. Kutlamalara katılan Enes Kaan Yılmaz Anaokulu çocuk mehter takımı büyük ilgi görürken CHP ekibi çocuklara sırtlarını dönerek mehteranı protesto etti. CHP İl Başkanı Vakkas Acar ve il yönetiminin küçük öğrencilerden oluşan mehter takımı gösteri yaptığı sırada arkasını dönerek sahnelenen performansı protesto etmesi dikkat çekti.

Protesto gerekçelerini açıklayan CHP İl Başkanı Vakkas Acar, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuklarımızın saray kültürüne özendirilmesini protesto ediyoruz. Bu özentiye karşı olduğumuzdan dolayı izlemedik ve onlara arkamızı döndük" dedi.

CHP'nin protestosu alandakiler tarafından tepkiyle karşılanırken, çocukların mehter ve diğer gösterileri büyük alkış aldı.

"ÇOCUKLARA SIRTINIZI DÖNECEK KADAR MI TÜKENDİNİZ?"

CHP'nin mehter marşı rahatsızlığına AK Parti'den tepki geldi.





AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan şu ifadelere yer verdi:

"Siyasetinizi çocukların masumiyeti üzerinden yapacak kadar mı tükendiniz? Çocuklara sırtını dönen bir yapının, bu milletin geleceğine yüzünü dönmesi imkansızdır."