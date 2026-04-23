Meteoroloji'den 17 il için sarı kodlu uyarı: Kar, sağanak ve şiddetli rüzgar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporunda, 17 il için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kar yağışı, sağanak ve şiddetli rüzgarın etkili olacağı belirtildi. İşte sarı kodlu uyarı yapılan o iller ve haberin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Amasya Siirt ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Isparta, Antalya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle güney, Ege kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Isparta, Antalya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.