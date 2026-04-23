Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 160 yıl dönümünde 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aziz Atatürk yüce meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurunuzdayız. Bu bayram vesilesiyle maarifin kalbinde çocuk temasıyla gerçekleşen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu gerçekleştirdik. Aziz hatıranız önünde çocuklarımızı ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak bir şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz.