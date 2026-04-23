Türkiye savunmada devrim yaşadı

NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ı ziyaret etti, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'den bilgi aldı. Rutte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Savunma sanayisi konusunda Türkiye'den çok şey öğrenilebileceğini belirten Rutte, "Bu, NATO için en önemli önceliklerden biridir. Ayrıca, temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri olacaktır" dedi.

Türkiye'nin bir savunma sanayisi devrimi yaşadığını, ASELSAN'ın da bu devrimin ön saflarında yer aldığını söyleyen Rutte, şöyle konuştu: "En iyi yetkinliklere ihtiyacımız var, en son teknolojileri işimize entegre etmeliyiz. Bu nedenle de en yaratıcı ve en yenilikçi beyinlere ihtiyacımız var."