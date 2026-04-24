Yolsuzluk paralarını motorla taşıdılar
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 'rüşvet', 'zimmet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından tutuklanan CHP'li eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen dönemine ait yürütülen soruşturmada, tutuklu iş insanı Erdem Buzkan'ın kaynağı belirsiz paraları motosikletle iş yerine getirdiği ve Şükrü Sözen'in ise teslim aldığına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sözen ile Buzkan arasındaki para alışverişi, Buzkan'ın sahibi olduğu 'Erdem Motors' adlı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Manavgat'ta geçen yıl eylül ayında gözaltına alınan eski Belediye Başkanı Erdem Sözen ve kardeşi Fatih Sözen'le birlikte 16 kişi tutuklanmıştı.