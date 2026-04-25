SON DAKİKA HABERİ! Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! 75 ilde 638 dosya: Faili meçhuller aydınlatılacak

BAKAN GÜRLEK: KURUMSAL KAPASİTEMİZİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIK

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına alıyoruz. Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkardık. Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak, her bir dosyada hakikati ortaya çıkarmak ve milletimizin vicdanını rahatlatmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Adaletin tecellisi için suçun ve suçlunun izini sürmeye devam edeceğiz.