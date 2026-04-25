SON DAKİKA HABERİ! Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı! 75 ilde 638 dosya: Faili meçhuller aydınlatılacak

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı 75 ilde 693 maktülün adının geçtiği 638 faili meçhul dosyayı yeniden incelemeye aldı. Bakanlık kaynaklarından elde edilen verilere göre, toplumda büyük yankı uyandırabilecek nitelikteki faili meçhul cinayetler ve maktül vakaları ülke genelinde tek tek derlendi. İlk etapta 75 ilde toplam 638 dosya ve 693 maktul için inceleme başlatıldı. Bakanlığın verilerine göre, inceleme kapsamına alınan dosya ve maktul sayılarında bazı iller yoğunluklarıyla dikkat çekiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkardık. " mesajını verdi.

SENA UYANER SABAH İNTERNET

Gelen son dakika haberine göre; Adalet Bakanlığı, toplumda infial oluşturan faili meçhul dosyalar için tarihi bir adım attı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı", faili meçhul soruşturma dosyalarını yakından incelemeye aldı. 81 ilde yapılan tüm adliyelerde yapılan tarama neticesinde ilk etapta 75 ilde tespit edilen 638 soruşturma dosyası ile 693 maktule ilişkin adalet arayışı süreci hızlandı.

BAKAN GÜRLEK: KURUMSAL KAPASİTEMİZİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARDIK

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız ile kadın ve çocuk cinayetleri başta olmak üzere toplum vicdanını yaralayan tüm dosyaları yeniden mercek altına alıyoruz. Bu çerçevede faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik kurumsal kapasitemizi en üst seviyeye çıkardık. Ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar neticesinde, 75 ildeki 638 dosya ve 693 maktule ilişkin kapsamlı inceleme sürecini başlattık. Delile dayalı, titiz analiz ve güçlü koordinasyon ile cezasızlığa geçit vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak, her bir dosyada hakikati ortaya çıkarmak ve milletimizin vicdanını rahatlatmak için kararlılıkla çalışıyoruz. Adaletin tecellisi için suçun ve suçlunun izini sürmeye devam edeceğiz.

