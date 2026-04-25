Son dakika! İstanbul’da 100 bin konut sahibini buluyor: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni"nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Burası şehirlerden bir şehir değildir, burası altı asrın birikimi ataların hazinesi milletimizin en güzel eseridir. Şehirler milletlerin kimlik belgesidir, medeniyetlerin tapu senedidir. Edebiyattan sanata bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir. Bu yönüyle şehirler yalnızca binalardan sokak cadde ve meydanlardan müteşekkil değildir, onlarda tarih yatar, onlarda geleceği ufku doğar. Bunun için şehre sahip çıkmaz mazi ile atiyi aynı hizada buluşturmaktır. Millet ile birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır.

TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk.

Bugün itibarıyla 316 bin bağımsız bölümü yarısı bizden kampanyasına dahil ettik. İstanbul için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o derece güçlü olur, onun için buradan tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum, gelin bu kampanyaları değerlendirin. Geç olmadan harekete geçin.

Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık.

