Okullara çok katmanlı güvenlik kalkanı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi ve güncel olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 30 bin bekçi bulunduğunu, bu bekçilerin güneş battıktan sonra görev yaptığını söyledi. Bekçilerin gece dışında çalışma yetkisinin İçişleri Bakanı'na verildiğini kaydeden Çiftçi "Ben bu yetkimi 81 il valimize devrettim. Bunların çalışma saatlerini belirleme yetkisi artık il valilerimizde" diye konuştu. Mustafa Çiftçi, hem bekçilerin hem de 50 bin güvenlik korucusu bulunduğunu, terörsüz Türkiye'de bu köy korucularının valilerin veya jandarmanın uygun göreceği yerlerde faydalanılmaya başlandığını açıkladı. Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Millî Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluk alanına giriyor ama genel bütçeden okullara güvenlik görevlisi konusunda bir kadro verilebilir. Hizmet alımı şeklinde değerlendirilebilir, yani istihdam edilebilir. Birinci derece ve ikinci derece riskli olan okullarımızda zaten polisimiz var bizim. Üçüncü ve dördüncü derecede riskli olan okullarda da koordinasyon görevlilerimiz var. Yani bir sorun olduğunda, problem olduğunda irtibata geçilen kişiler mevcut. Bir yandan okul polisimizle, bir yandan gece bekçilerimizle, onların çalışma saatlerini değiştirerek, güvenlik korucularımızla, belki Milli Eğitim Bakanlığı'na verilecek olan güvenlik kadrolarıyla bu iş biraz daha sürdürülebilir hale gelir.

Hâlihazırda yılda iki kez (şubateylül) yapılan 'okul güvenliği' toplantıları artık valilerimizin ve kaymakamlarımızın koordinasyonunda her ayın ilk haftası düzenli şekilde yapılacak. Okul güvenliğine ilişkin bütün tedbirler bu toplantılarda değerlendirilecek ve sahada kararlılıkla uygulanacak. Her okulda "güvenlik kurulu" oluşturulacak.

TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Gülistan Doku'nun kaybolması milletimizin vicdanında derin iz bırakan, son derece hassas bir dosyadır. Bu dosyada temel önceliğimiz, maddi gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkarılması ve kamu vicdanını tatmin edecek sonuca ulaşılmasıdır. Soruşturma Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde titizlikle yürütülmektedir. Dosyadaki tüm deliller yeniden değerlendirilmektedir. Teknik ve fiziki araştırmalar eş zamanlı sürdürülmektedir. Farklı ihtimaller dikkate alınarak dosya çok yönlü biçimde incelenmektedir.

JASAT'ın son iki yılda 56 faili meçhul kasten öldürme olayını aydınlatmış, 83 kasten öldürme faili firarisini yakalamış olması bu dosyadaki kapasite ve ciddiyetin de göstergesidir. Bu birikim ve tecrübe Gülistan Doku dosyasında da en ileri düzeyde kullanılmaktadır.

1 Ocak-16 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 15 bin 815 operasyon yapıldı. 13 bin 247 kişi tutuklandı, 5 bin 102 kişi de adli kontrolle serbest kaldı. Söz konusu tarihlerde 15.7 ton, 44.1 milyon adet, 40 bin kök uyuşturucuya el konuldu.

2003'ten bugüne, AK Parti hükümetlerimiz döneminde meydana gelen kasten öldürme olaylarının %97,2'si aydınlatılmıştır. Özellikle faili meçhul dosyalarda son yıllarda son derece ciddi bir düşüş sağlanmıştır. 2023, 2024, 2025 yıllarında ve 2026'nın ilk 3 ay 16 gününde faili meçhul olay kaydı yer almamaktadır.

Kesintisiz devam eden arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 5 bin 900 saat İHA/İKU uçuşu yapıldı. 10 adet sığınak/ barınak tespit edilerek imha edilmiştir. 1 Ocak-16 Nisan 2026 tarihleri arasında PKK terör örgütünden 83 terörist teslim olmuştur.

KAMERA SİSTEMLERİ KURULACAK

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen okul ve çevresi güvenlik tedbirlerine ilişkin genelgede, okullarda okul içini ve çevresini görecek şekilde kamera sistemleri kurulacağı bildirildi. Genelgede, "Okullarda okul içi ve çevresini görecek şekilde kamera sistemleri kurulacak ve mevcut güvenlik kamera sistemlerinin faal halde bulundurulması sağlanacaktır. Öğrenciler ve ziyaretçilerin giriş-çıkışları için zorunlu olmayan ilave kapılar kapatılarak giriş-çıkışların tek bir kapıdan kontrollü şekilde yapılması sağlanacaktır" denildi.