E-devlet yoksa sosyal medya da yok
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber canlı yayınında, Türkiye'nin sosyal politikalarında önemli nitelikteki düzenlemeleri açıkladı. Milyonların beklediği doğum izninin anneler için 24 haftaya çıkarıldığını belirten Göktaş, 1 Nisan itibarıyla izni devam eden annelerin de bu haktan yararlanacağını duyurdu. Babalık izninin de 5 günden 10 güne çıkarıldığını vurgulayan Göktaş, doğum yardımlarının ise artık tek seferlik değil, çocuk 5 yaşına gelene kadar aylık ödemeler şeklinde yapılacağını müjdeledi.
TÜRKİYE'YE ÖZGÜ MODEL
Çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamak adına yürütülen çalışmalara değinen Bakan Göktaş, "15 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemesi uzun zamandır bekleniyordu. Bu kapsamda 15 yaş altına denetim getirirken, 15-18 yaş arası gençlerimiz için de ayrıştırılmış içerik sunma yükümlülüğü getiriyoruz" ifadelerini kullandı. Düzenlemenin teknik detaylarına da değinen Göktaş, şöyle konuştu: "Yaş doğrulamasını ülkemize özgü bir modelle, e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştireceğiz böylece çocuklarımızın verileri yurt dışına çıkmadan kendi bünyemizde korunacak." Kahramanmaraş'ta yaşanan elim okul saldırısı sonrası son durumu aktaran Göktaş, şunları kaydetti: "Olayın vuku bulduğu andan itibaren 256 personelimizle sahaya intikal ettik. Sadece vaka bazlı değil, hane bazlı bir izleme sistemi kurarak 3 bin 160 aileyle doğrudan temas sağladık. Özellikle evlat veya ebeveyn kaybı yaşayan vatandaşlarımız için yas danışmanlığı sürecini başlattık ve kararlılıkla sürdüreceğiz."
