Türk demokrasi tarihinin kara lekesi

Türk demokrasi tarihinde "27 Nisan e-muhtırası" olarak anılan sürecin üzerinden 19 yıl geçti. 2007'de Cumhurbaşkanı seçimi öncesinde yaşanan kriz, siyasi hayatın önemli kırılma noktalarından biri oldu. AK Parti'nin Abdullah Gül'ü aday göstermesi bazı çevrelerin tepkisini çekerken, dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın açıklamaları ve "Cumhuriyet mitingleri" tartışmaları artırdı.

E-MUHTIRA: Seçim sürecinde ortaya atılan "367 şartı" tezi, Meclis'te cumhurbaşkanı seçimini zorlaştırdı. 27 Nisan'da yapılan ilk tur oylamada Gül 357 oy alırken, CHP sonucu Anayasa Mahkemesine taşıdı. Aynı gece Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan ve "e-muhtıra" olarak anılan bildiri, hükümet ile asker arasında gerilime neden oldu. Hükümet, ertesi gün yaptığı açıklamayla bu tutuma karşı çıktı.

AK PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLDU: Anayasa Mahkemesi 1 Mayıs'ta ilk tur oylamayı iptal edince, erken seçim kararı alındı. 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimde AK Parti yüzde 46,6 oyla yeniden tek başına iktidar oldu. Ardından yapılan anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin yolu açıldı.

MHP'NİN DESTEĞİ İLE 367 KRİZİ AŞILDI: Mecliste yenilenen seçim sürecinde MHP'nin oturumlara katılmasıyla 367 krizi aşıldı ve Abdullah Gül, 28 Ağustos 2007'de Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Tartışmalı bildiri ise 2011'de Genelkurmay'ın sitesinden kaldırıldı.

VESAYETE KARŞI SİYASET DİK DURDU

Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak anılan 27 Nisan e-muhtırasına, demokrasi dışı bu müdahaleye AK Parti hükümeti net bir cevap verdi. Dönemin Hükümet Sözcüsü, 28 Nisan 2007'de yaptığı açıklamada, "Başbakan'a bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın, hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde asla kabul edilemez" diyerek vesayet odaklarına meydan okudu. Siyasetin dik duruşu, Türkiye'nin demokratik olgunluğunu bir kez daha ortaya koydu.