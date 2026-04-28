Bakan Bayraktar'dan Özel'in 'maden' iftiralarına yanıt: "Siyasi manipülasyon"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in madencilik ve bakanlıkla ilgili iftiralarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Özel'in yaptığı talihsiz açıklamalarını gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Gerçeklerden kopuk bu iddialarınızın hangisini düzeltelim. Zira her cümleniz ayrı bir çarpıtma, her iddianız ayrı bir istismar konusu" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında ortaya attığı kirli iftiralara tek tek yanıt verdi.
Özel'in konuşmasının gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yaklaşım olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Gerçeklerden kopuk bu iddialarınızın hangisini düzeltelim. Zira her cümleniz ayrı bir çarpıtma, her iddianız ayrı bir istismar konusu" dedi.
İDDİA EDİLEN RAKAMLAR YANLIŞ
Özel'in açıkladığı sayıların yanlış olduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, "2002 öncesi verilen maden ruhsatı sayısı iddia ettiğiniz gibi 1186 değil, 52.686'dır. Hükümetlerimiz dönemi ve önceki dönemlerde verilen ruhsatlardan şu an 13.157'si yürürlüktedir. Üstelik fiilen madencilik faaliyetine konu alan, ülkemiz yüzölçümünün sadece %0,18'i düzeyindedir" ifadelerini kullandı.
"UYGULADIĞIMIZ YAPTIRIMLAR KAMUOYUNUN MALUMUDUR"
İlgili Holding'in 12 arama, 184 işletme ruhsatının yürürlükte olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Ancak tüm izin süreçleri tamamlanmış ve fiilen üretim yapılabilen ruhsat sayısı 92'dir. Bu şirketle ilgili bakanlığımızın bugüne kadar uyguladığı yaptırımlar ve aldığı tedbirler de kamuoyunun malumudur" diye konuştu.