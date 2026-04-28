Bakan Bayraktar'dan Özel'in 'maden' iftiralarına yanıt: "Siyasi manipülasyon"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in madencilik ve bakanlıkla ilgili iftiralarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Özel'in yaptığı talihsiz açıklamalarını gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Gerçeklerden kopuk bu iddialarınızın hangisini düzeltelim. Zira her cümleniz ayrı bir çarpıtma, her iddianız ayrı bir istismar konusu" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında ortaya attığı kirli iftiralara tek tek yanıt verdi.

Özel'in konuşmasının gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yaklaşım olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Gerçeklerden kopuk bu iddialarınızın hangisini düzeltelim. Zira her cümleniz ayrı bir çarpıtma, her iddianız ayrı bir istismar konusu" dedi.

İDDİA EDİLEN RAKAMLAR YANLIŞ

Özel'in açıkladığı sayıların yanlış olduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, "2002 öncesi verilen maden ruhsatı sayısı iddia ettiğiniz gibi 1186 değil, 52.686'dır. Hükümetlerimiz dönemi ve önceki dönemlerde verilen ruhsatlardan şu an 13.157'si yürürlüktedir. Üstelik fiilen madencilik faaliyetine konu alan, ülkemiz yüzölçümünün sadece %0,18'i düzeyindedir" ifadelerini kullandı.

"UYGULADIĞIMIZ YAPTIRIMLAR KAMUOYUNUN MALUMUDUR"

İlgili Holding'in 12 arama, 184 işletme ruhsatının yürürlükte olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Ancak tüm izin süreçleri tamamlanmış ve fiilen üretim yapılabilen ruhsat sayısı 92'dir. Bu şirketle ilgili bakanlığımızın bugüne kadar uyguladığı yaptırımlar ve aldığı tedbirler de kamuoyunun malumudur" diye konuştu.

"SİYASİ MANİPÜLASYON"

Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Gerçekler bu kadar açıkken, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu çabaların tek bir izahı vardır: Siyasi manipülasyon. Çünkü sizler, kendi yönetiminizdeki CHP'li belediyelerde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına cevap veremezken; iftirayı, çarpıtmayı ve karalamayı siyaset zannediyorsunuz.

"BİZE DERS VERMESİ İBRETLİKTİR"

Gabar'da petrol bulunmasını "hikaye" diyerek küçümseyen, Karadeniz gazını "yok sayan", Mavi Vatan vizyonuna "masal" diyen, Akkuyu Nükleer Santrali'nin iptal edilmesini savunan bir anlayışın bugün bize ders vermeye kalkması ibretliktir. Türkiye'nin stratejik kazanımlarını itibarsızlaştırmaya çalışan bu yaklaşımın derdi ne emekçidir ne de ülke menfaati.

"İŞÇİMİZİN HAKLARINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz ise dün olduğu gibi bugün de işçimizin, emekçimizin hakkını korumaya, ülkemizin kaynaklarını milletimizin menfaatine kullanmaya ve gerçekleri her platformda ifade etmeye devam edeceğiz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!