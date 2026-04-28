Bakan Bayraktar'dan Özel'in 'maden' iftiralarına yanıt: "Siyasi manipülasyon"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in madencilik ve bakanlıkla ilgili iftiralarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Özel'in yaptığı talihsiz açıklamalarını gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Gerçeklerden kopuk bu iddialarınızın hangisini düzeltelim. Zira her cümleniz ayrı bir çarpıtma, her iddianız ayrı bir istismar konusu" dedi.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 00:43 Son Güncelleme: 29 Nisan 2026 00:53

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında ortaya attığı kirli iftiralara tek tek yanıt verdi. Özel'in konuşmasının gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yaklaşım olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Gerçeklerden kopuk bu iddialarınızın hangisini düzeltelim. Zira her cümleniz ayrı bir çarpıtma, her iddianız ayrı bir istismar konusu" dedi.

İDDİA EDİLEN RAKAMLAR YANLIŞ Özel'in açıkladığı sayıların yanlış olduğunu dile getiren Bakan Bayraktar, "2002 öncesi verilen maden ruhsatı sayısı iddia ettiğiniz gibi 1186 değil, 52.686'dır. Hükümetlerimiz dönemi ve önceki dönemlerde verilen ruhsatlardan şu an 13.157'si yürürlüktedir. Üstelik fiilen madencilik faaliyetine konu alan, ülkemiz yüzölçümünün sadece %0,18'i düzeyindedir" ifadelerini kullandı.