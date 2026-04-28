Yeşil Vatan için daha güçlüyüz

İçişleri ve Tarım Bakanları, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde 30 ilin valisinin de yer aldığı "Orman Yangınlarında Riskli İllerin Valileriyle Koordinasyon Toplantısı"na katıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınla mücadele kabiliyet ve kapasitesini her geçen gün artırdıklarını belirterek "Bu yıl da orman yangınlarıyla mücadeleyi 28 uçak, 119 helikopter ve 14 insansız hava aracı (İHA) ile yürütmüş olacağız. Sayısı 15 adet artan hava araçlarımızla birlikte havadan müdahale kapasitemiz 462 ton su atmaya yükselmiş durumda. Orman personeli sayımız 25 binden 28 bine çıktı. 138 bini aşkın orman gönüllüsü sürece destek verecek" dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin "Hedefimiz açıktır, yangın başlamadan riski azaltan, ihmali önleyen ve sahayı sürekli kontrol altında tutan güçlü bir önleyici yaklaşımı hâkim kılmak" ifadesini kullandı.

KORKUTAN İKİ YANGIN

İstanbul Beykoz'da önceki akşam başlayan ve gece kontrol altına alınan yangında 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan yandı. Aydın Nazilli'ye bağlı Yukarı Yakacık Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 7 dekar karaçam ormanı zarar gördü.