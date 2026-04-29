Maden işçilerinin eylemi nasıl sonlandı? Bakan Çiftçi'den A Haber'e özel açıklamalar: Devletimiz her zaman işçinin yanında
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, "Maden işçilerimizin sokaklarda yükselttiği sese kayıtsız kalamazdık. Diyalog süreciyle bir mutabakata varılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Devletimiz her zaman işçinin yanında." dedi.
Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:
"ALIN TERİNİ VE HELAL KAZANCI HER ZAMAN BAŞ TACI ETTİK"
"Alın terini ve helal kazancı her zaman baş tacı ettik. Maden işçilerimizin sokaklarda yükselttiği sese kayıtsız kalamazdık. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm paydaşların katılımıyla ortak bir zeminin oluşturması için elimizden gelen çabayı gösterdik.
"BÜYÜK BİR MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"
Diyalog süreciyle bir mutabakata varılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. İşçi kardeşlerimiz ve sendika temsilcilerimiz, süreci istismar etmek isteyen çevrelere fırsat vermemiştir.