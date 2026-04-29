  Maden işçilerinin eylemi nasıl sonlandı? Bakan Çiftçi'den A Haber'e özel açıklamalar: Devletimiz her zaman işçinin yanında

Maden işçilerinin eylemi nasıl sonlandı? Bakan Çiftçi'den A Haber'e özel açıklamalar: Devletimiz her zaman işçinin yanında

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, "Maden işçilerimizin sokaklarda yükselttiği sese kayıtsız kalamazdık. Diyalog süreciyle bir mutabakata varılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Devletimiz her zaman işçinin yanında." dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Maden işçileri ile diyalog süreciyle bir mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bakan Çiftçi, "İşçi kardeşlerimiz ve sendika temsilcilerimiz, süreci istismar etmek isteyen çevrelere fırsat vermemiştir. Devletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de işçisinin yanındadır." dedi.

Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"ALIN TERİNİ VE HELAL KAZANCI HER ZAMAN BAŞ TACI ETTİK"

"Alın terini ve helal kazancı her zaman baş tacı ettik. Maden işçilerimizin sokaklarda yükselttiği sese kayıtsız kalamazdık. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda tüm paydaşların katılımıyla ortak bir zeminin oluşturması için elimizden gelen çabayı gösterdik.

"BÜYÜK BİR MEMNUNİYETLE KARŞILADIK"

Diyalog süreciyle bir mutabakata varılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. İşçi kardeşlerimiz ve sendika temsilcilerimiz, süreci istismar etmek isteyen çevrelere fırsat vermemiştir.

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN İŞÇİNİN YANINDADIR"

Devletimiz, her zaman olduğu gibi bugün de işçisinin yanındadır. Bu süreçte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çok hassas bir süreç yürütmek suretiyle hem maden ocağının açık kalmasını hem de işçi kardeşlerimizin haklarını alacakları imkanı sağlayarak sağduyu ile süreci yönettikleri için teşekkür ediyorum."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
