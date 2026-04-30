Çocuklara 'Alo Zorbalık' Hattı
TBMM Akran Zorbalığı İle Mücadele Alt Komisyonu, akran zorbalıklarıyla mücadeleye yönelik eylem planını içeren kapsamlı bir rapor hazırladı. Raporda hayata geçirilmesi planlanan 'ALO Zorbalık' hattı da yer aldı. Çocukların okul içi veya dışında karşılaştıkları zorbalık olaylarını anonim şekilde ve kolayca bildirebileceği telefon, mobil uygulama veya çevrimiçi platformlardan oluşan özel yardım hatları oluşturulacak, şiddeti önleyeme yönelik çağrı sistemi geliştirilecek. Çocukların telefon veya tabletlerine yükleyebileceği hattan, tek tuşla yakınları veya yetkililere konum bilgisi gönderip dijital olarak acil destek talep edebilecek.