Bakan Çiftçi açıkladı: Trafikte denetimler arttı, ölümlü kazalar azaldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Trafik Haftası kapsamında yaptığı değerlendirmede trafikte alınan tedbirlerin ve sahadaki çalışmaların somut sonuçlar verdiğini ifade etti. Trafiğin yalnızca araçların değil, hayatların kesiştiği bir alan olduğunu belirten Çiftçi, direksiyon başına geçen herkesin büyük bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

DENETİMLER ARTTI, İHLALLER AZALDI

Bakan Çiftçi, 1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasındaki verilere dikkat çekerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 6,6 arttığını, buna karşın işlem yapılan araç sayısının yüzde 14,1 azaldığını açıkladı. Bu verilerin, artan denetimlerin caydırıcı etkisini ortaya koyduğunu belirtti.

ÖLÜMLÜ KAZALARDA DÜŞÜŞ

Aynı dönemde ölümlü trafik kazalarının yüzde 17,8 oranında azaldığını vurgulayan Çiftçi, günlük can kayıplarında ise yüzde 10'luk düşüş yaşandığını ifade etti. Bu tabloyu "kural hayatı korur" sözleriyle değerlendiren Çiftçi, ihmalin telafisi olmayan sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

"ÖNCELİĞİMİZ CEZA DEĞİL, CAN GÜVENLİĞİ"

İçişleri Bakanlığı olarak temel hedeflerinin cezai işlem uygulamak değil, kazaları önlemek olduğunu belirten Çiftçi, denetimlerin yanı sıra bilinçlendirme çalışmalarının da kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Trafikte sabır, dikkat ve sorumluluğun hayati önem taşıdığını dile getiren Çiftçi, sürücülere acele yerine teenniyi tercih etmeleri çağrısında bulundu.

GÜVENLİ TRAFİK VURGUSU

Bakan Çiftçi, açıklamasının sonunda tüm vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebildiği, hiçbir haneye acının uğramadığı bir trafik düzeni temennisinde bulunarak, "Rabbim tüm vatandaşlarımızı kazadan, beladan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.