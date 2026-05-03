SON DAKİKA: Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

BELEDİYEDEKİ RÜŞVET SARMALINI TEK TEK ANLATMIŞTI!

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan iddianamede, tutuklanıp başkanlık görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, hem kolluk hem de savcılık ifadeleri de yer almıştı. İddianamede 4'üncü şüpheli olarak yer alan Zuhal Böcek; eşi Mustafa Gökhan Böcek'in belediyeyle iş yapan kişi ve şirketlerle ilişkileri, bu ilişkiler üzerinden elde edildiği öne sürülen mal varlığı ve para hareketleri ile anlatmıştı.