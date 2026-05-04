Son Dakika | Antalya Büyükşehir’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar: Paradan Muhittin Böcek’in haberi vardı

Dava kapsamında tutuksuz sanık Çağrı G., "Gökhan Böcek'e verdiğim para tamamen borçtur, 'Ben paramı alırım' diye düşündüm. 1 ay sonra tekrar borç talebinde bulundu, Zuhal Böcek'in hesabına 900 bin lira borç gönderdim. Eylem 14 kapsamında ise Gökhan beni İsmail Bey ile tanıştırdı, üç tane dükkan planlaması oldu, ödemesini kendi hesabımdan gerçekleştirdim. Dükkanlardan gelen kira bedelini savcılık hesabına ilettim. Olay dostluk ilişkisine dayanan, nereden geldiğini bilmediğim üç dükkanı kendi üzerime almamdan ibarettir. Muhittin Böcek dükkanlar için para ödedi mi bilmiyorum" dedi. Suçtan zarar gören mağdur Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Şikayetçi değilim. Eski beyanlarımı tekrar ederim. Davaya da katılmak istemiyorum" diye konuştu.

'GÖKHAN PARAYI İSTERKEN BABASININ HABERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Gökhan Böcek'in seçim öncesi yanına geldiğini kaydeden mağdur Yusuf Yadoğlu "Eylem 1'de seçimlerden önce Gökhan Böcek yanıma geldi, destek istedi. 8,5 milyon lira para ödemesi yaptım. Muhittin Böcek'i de 'Gökhan para istiyor' diye aramadım. Bana da Muhittin Böcek'in oğlu olduğu için geldi. Gökhan parayı isterken babasının haberi olduğunu da söyledi. Muhittin Böcek'le hakedişlerimi almam konusunda anlaşınca destek verdim. Sonra peyderpey ödemeler yapıldı" dedi.

'VERDİĞİM 30 MİLYON LİRAYI BELGELENDİRMEDİM'

Gökhan Böcek'e 30 milyon lira borç verdiğini de kaydeden Yadoğlu, "Gökhan Böcek ofisime geldi. Eşi ile ayrılacağını ve daire alması gerektiğini söyledi. Ben de neye istinaden 30 milyon vereceğimi söyledim. Gökhan kendi dairesini satınca vereceğini söyledi. Daireyi aldım. 'Babamın bilgisi dahilinde geliyorum' dedi. Ben de ödemeyi yaptım. Dairesinin nerede olduğunu ya da borcu nasıl vereceğini bilmiyordum. Birkaç kez daireyi satıp satmadığını sordum. Olumsuz yanıt aldım. Zaten kısa bir zaman sonra bu soruşturmalar başladı. Verdiğim 30 milyon lirayı belgelendirmedim. Ödeyeceğini taahhüt edince verdim. Ben belediye ile iş yapıyorum. İş yaptığım insanlarla karşı karşıya gelmek istemem. Belediye ile ters düşmek istemedim, alacaklarımın gecikmesini de istemem. Eylem 3'te ise Gökhan'ın boşanma aşamasında 85 milyon lira parayı verdiğini söyleyen Bülent Çeken'dir. Bülent, '85 milyon lirayı verdim' dedi. O gün de adliyede boşanma işleminin yapıldığı gündü, muhabbet esnasında kendisi söyledi" dedi.