Son dakika | Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in ifadesi ortaya çıktı: Gökhan Böcek’in para dolu valiz görüntüsü dosyaya girdi!

PARA TRANSFERLERİNE KAÇAMAK CEVAP
Zuhal Böcek savcılık sorgusunda 2024 yılında aldığı lüks dairenin ablası ve annesinin birikimleri sayesinde aldığını ancak hesabına gelen paraların hangi hesaplardan geldiğini bilmediğini söyledi.
Savcılık, Zuhal Böcek'in 4+1 lüks dairesini 3.5 milyon TL gibi, bölge emsallerinin (1+1 daireler 5.3 milyon TL) çok ama çok altında bir rakama satın alması şüphesine dikkat çekti. Hesabına kuyumculardan gelen yüksek meblağlı paraları "Biriktirdiğim altınları bozdurdum" bozdurdum savunması yapan Zuhal Böcek, eşinin şoföründen gelen paralar için de "Eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir." diyerek kaçamak cevaplar verdi.
ESKİ EŞİN MAL VARLIĞININ PEŞİNE DÜŞTÜ
Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu'na gönderdiği mesaj ile ilgili beyanda bulunan şüpheli, "Zeynep'in sahip olduğu mal varlığının Gökhan'a ait olduğunu kendisine ait olmadığını söyledim. Bu konudan dolayı Gökhan ile tartıştık. Gökhan bana Ali Yılmaz'ın numarasını verdi. Ali Yılmaz'ı aradım. Zeynep'e verilen para ve altınların iade edilmesini söyledim." dedi.
4 MİLYONLUK BOŞANMA PROTOKOLÜ
Eşinden kurtulmak istediğini söyleyen Zuhal Böcek, boşanma süreci için protokol imzaladıklarını ve Gökhan Böcek'in aldatması durumunda 4 milyon dolarlık senet imzalatmak istediğini anlattı. Yine telefonundan çıkan araba, ev ve takı listesinin ise eşinin kendisine aldıklarından bahsetmesi üzerine not aldığını aldığını söyledi.