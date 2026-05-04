Son dakika | Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: Gökhan Böcek'in para dolu valiz görüntüsü dosyaya girdi!

Son dakika: Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık sürecine uzanan soruşturmada tutuklanan gelin Zuhal Böcek'in savcılık ifadesine ulaşıldı. Eşi Gökhan Böcek'in gelir kaynaklarını bilmediğini öne süren Böcek, telefonundan çıkan belediye araçlarıyla kokain taşıma ve 75 milyonluk aklama mesajlarını "Korkutmak için yazdım" diyerek inkâr etti. Milyonluk ev alımının aile birikimi olduğunu ileri süren Böcek, şüpheli para transferlerine net yanıt veremedi. Öte yandan Gökhan Böcek'in para dolu valizle döviz bürosundan turuncu bir bavul ile ayrıldığına dair görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

Deniz YUSUFOĞLU
Giriş Tarihi: 04.05.2026 11:49 Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 12:17
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevden uzaklaştırılan Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde rüşvet verdiği iddialarını ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına gelin Zuhal Böcek dün "Aklama" suçundan tutuklanmıştı.

GELİN BÖCEK'İN SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Savcılık ifadesine ulaşılan Zuhal Böcek, 2022 yılında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çağrı merkezinde çalıştığı ve o dönem evli Gökhan Böcek ile tanıştığını söyledi. Evlendikten sonra Gökhan Böcek'in eski eşiyle görüştüğü için sürekli kavga ettiklerini belirten gelin, "Gökhan anlaşmalı boşanmak istediğini söyledi. Sonrasında yaşanan bazı olaylardan dolayı boşanma gerçekleşmedi." dedi.

GÖKHAN BÖCEK'İN CÜZDANINDA 'KOKAİN' İZİ

İfadesinin devamında, "Gökhan'ın gelir kaynaklarını bilmiyorum. Varlıklı bir aileden geliyordu. Borçlarını anne babasısı ödüyordu. Çanta dolu parayla geldiğini görmedim." dedi. Telefonunda yapılan inceleme sonucu çıkan "Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle sen" şeklinde itiraf mesajı gündeme bomba gibi düşerken Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in uyuşturucu kullandığını bilmediğini ileri sürdü. Eşinin cüzdanında gördüğü "beyaz toz kalıntıları" üzerine uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini ve bu sebeple cüzdanını karıştırmaya başladığını itiraf etti. Böcek, kendi uyuşturucu testinin pozitif çıkmasına karşılık ise "Hayatım boyunca uyuşturucu kullanmadım. Alkol bile içmem." savunması yaptı.

BELEDİYE PERSONELİ İKEN 15 MİLYONLUK EVİN SAHİBİYDİ

Zuhal Böcek'in ifadesinde, evlenirken mal varlığı sözleşmesi yaptıklarını, evlenmeden önce aldığı evini ablasına sattığını anlatarak, "Ablam 15 milyon ödeyecekti. Hesabında 22 milyon 500 bin vardı ve bana gönderdi. 15 milyon ile oğlumun üzerine kayıtlı evi aldım. Kalan parayı ise ablamın adına vadeli hesapta tuttuk." dedi.

HİÇ GİTMEDİĞİ İŞTE SİGORTALI ÇALIŞAN...

Zuhal Böcek, hiç çalışmadığı bir şirkette sigortalı gösterilmesiyle ilgili SGK tarafından yürütülen soruşturmayı da savcılık ifadesinde kabul etti. Böcek, "Bir defasında Gökhan' a sigorta kaydımın olmasını istediğimi söylemiştim. Gökhan' da birlikte inşaat yaptığı Rıdvan Güzel'in şirketinden kayıt yaptırabileceğini söyledi. Ben de karşılıksız bir şey istemediğimi, bu durumdan rahatsız olacağımı belirtmiştim. Bunun üzerine yabancı dilim olduğu için Rıdvan Güzel' e ait firmada satış temsilciliği yapabileceğimi söylediler. Bu şartla kabul ettim. Bu konudan dolaya Sgk' nın yürüttüğü bir tahkikat vardır." diyerek bahsetti.

%10'LUK KOMİSYONA "ARSA' SAVUNMASI

Telefon incelemesinde eşine yönelik "%10 ile geçinen ezik" ifadesini kullandığı görülen Böcek, bu sözü dayıları ile ortak olduğu bir arsa anlaşmazlığı nedeniyle söylediği iddia etti. Zuhal Böcek, çalışmadığı için sıkıldığını ve eşine söylemesi üzerine Astal Tarım Hayvancılık Ltd. Şti. İsimli firmayı kurduğunu belirterek "Burada Gökhan ile birlikte ortak olduk. Ancak şirketin bir faaliyeti olmadı." beyanında bulundu.

PARA TRANSFERLERİNE KAÇAMAK CEVAP

Zuhal Böcek savcılık sorgusunda 2024 yılında aldığı lüks dairenin ablası ve annesinin birikimleri sayesinde aldığını ancak hesabına gelen paraların hangi hesaplardan geldiğini bilmediğini söyledi.

Savcılık, Zuhal Böcek'in 4+1 lüks dairesini 3.5 milyon TL gibi, bölge emsallerinin (1+1 daireler 5.3 milyon TL) çok ama çok altında bir rakama satın alması şüphesine dikkat çekti. Hesabına kuyumculardan gelen yüksek meblağlı paraları "Biriktirdiğim altınları bozdurdum" bozdurdum savunması yapan Zuhal Böcek, eşinin şoföründen gelen paralar için de "Eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir." diyerek kaçamak cevaplar verdi.

ESKİ EŞİN MAL VARLIĞININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Gökhan Böcek'in eski eşi Zeynep Kerimoğlu'na gönderdiği mesaj ile ilgili beyanda bulunan şüpheli, "Zeynep'in sahip olduğu mal varlığının Gökhan'a ait olduğunu kendisine ait olmadığını söyledim. Bu konudan dolayı Gökhan ile tartıştık. Gökhan bana Ali Yılmaz'ın numarasını verdi. Ali Yılmaz'ı aradım. Zeynep'e verilen para ve altınların iade edilmesini söyledim." dedi.

4 MİLYONLUK BOŞANMA PROTOKOLÜ

Eşinden kurtulmak istediğini söyleyen Zuhal Böcek, boşanma süreci için protokol imzaladıklarını ve Gökhan Böcek'in aldatması durumunda 4 milyon dolarlık senet imzalatmak istediğini anlattı. Yine telefonundan çıkan araba, ev ve takı listesinin ise eşinin kendisine aldıklarından bahsetmesi üzerine not aldığını aldığını söyledi.

"75 MİLYONLUK AKLAMA MESAJINI KORKUTMAK İÇİN ATTIM"

Gökhan Böcek ile aralarında geçen mesajlaşmada "Zeynep'e akladığın 75 milyonu açıkla. Her şeyin ekran görüntüsü var. Belediye arabalarıyla nasıl kokain taşıdığına kadar bekle sen." şeklindeki tespitler soruldu. Zuhal Böcek, eşini "korkutmak için" yazdığını, aslında böyle bir şeye şahit olmadığını iddia etti.

"PARA VEREREK ADAY OLDUĞUNU DUYDUM"

İfadede yer alan bir diğer dikkat çekici unsanlardan biri ise Gökhan Böcek'in Antalya'daki yargı mensuplarıyla kurduğu temas oldu. Dijital materyallerde adı geçen kişinin Başsavcı Vekili olduğunu iddia eden Zuhal Böcek, yeğeninin adli bir olayı için bu isimden "danışmanlık" aldıklarını söyledi. Gelin Böcek, kayınpederi Muhittin Böcek'in adaylık süreci ile ilgili olarak ise "Antalya'da para ile aday olduğuna ilişkin söylentiler hep vardı. Önceki belediye başkanlığı döneminde de aday olmak için para verdiğini, son dönemde de para vererek aday olduğunu duydum." diyerek ifadesinin bitirdi.

GÖKHAN BÖCEK BAVULLA PARA TAŞIDI

Öte yandan soruşturma dosyasına yeni bir delil eklendi. Eklenen kamera görüntüsünde, Gökhan Böcek'in bir döviz bürosundan para dolu turuncu bir bavul ile ayrıldığı görüşüyor.

