Son dakika | Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in ifadesi ortaya çıktı: Gökhan Böcek’in para dolu valiz görüntüsü dosyaya girdi!

HİÇ GİTMEDİĞİ İŞTE SİGORTALI ÇALIŞAN...

Zuhal Böcek, hiç çalışmadığı bir şirkette sigortalı gösterilmesiyle ilgili SGK tarafından yürütülen soruşturmayı da savcılık ifadesinde kabul etti. Böcek, "Bir defasında Gökhan' a sigorta kaydımın olmasını istediğimi söylemiştim. Gökhan' da birlikte inşaat yaptığı Rıdvan Güzel'in şirketinden kayıt yaptırabileceğini söyledi. Ben de karşılıksız bir şey istemediğimi, bu durumdan rahatsız olacağımı belirtmiştim. Bunun üzerine yabancı dilim olduğu için Rıdvan Güzel' e ait firmada satış temsilciliği yapabileceğimi söylediler. Bu şartla kabul ettim. Bu konudan dolaya Sgk' nın yürüttüğü bir tahkikat vardır." diyerek bahsetti.

%10'LUK KOMİSYONA "ARSA' SAVUNMASI

Telefon incelemesinde eşine yönelik "%10 ile geçinen ezik" ifadesini kullandığı görülen Böcek, bu sözü dayıları ile ortak olduğu bir arsa anlaşmazlığı nedeniyle söylediği iddia etti. Zuhal Böcek, çalışmadığı için sıkıldığını ve eşine söylemesi üzerine Astal Tarım Hayvancılık Ltd. Şti. İsimli firmayı kurduğunu belirterek "Burada Gökhan ile birlikte ortak olduk. Ancak şirketin bir faaliyeti olmadı." beyanında bulundu.