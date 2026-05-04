Dünya Dekolonizasyon Forumu 11-12 Mayıs’ta: Sömürgecilik yeniden biçimlenerek sürüyor

Dünya Dekolonizasyon Forumu (World Decolonization Forum) 11-12 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Afrika, Güney Asya, Latin Amerika, Ortadoğu ve Batı'nın eleştirel geleneklerinden akademisyenler, entelektüeller ve aktivistlerin bir araya geleceği forumda 70'in üzerinde akademik bildiri sunulacak. Eş zamanlı takip edilebilecek dekolonyal sanat sergileri ve aynı hafta Atlas Sineması'nda gerçekleşecek olan Dekolonize Film Festivali ile katılımcılara farklı disiplinlerin nadiren aynı zeminde buluştuğu dürüst bir diyalog ortamı kurulacak. NÛN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, insanlığın mirasının tek bir hikayeye sığmayacağına inanan herkesi 11-12 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'ne beklediklerini söyledi. Albayrak, dekolonizasyona ilişkin kaleme aldığı analizinde özetle şunları kaydetti:

Sömürgecilik, 1960'larda kapanmış bir sayfa değil, yeni biçimler edinerek varlığını sürdüren bir yapıdır. Yıllardır postkolonyal çalışmalar başlığı altında yürütülen akademik çalışmalar, sömürgeciliğin farklı biçimlerde yeniden üretildiği küresel yapıyı esaslı biçimde çözümlemekten hala uzak görünüyor.

Net şekilde görüyoruz ki 20. Yüzyıl'ın ikinci yarısından itibaren küreselleşen insan hakları söylemi, tüm gösterişli önermelerine rağmen "beyaz adamın yükü" retoriğinden öteye geçemedi hatta sömürünün ve ötekini terbiye etmenin bir aracına dönüştürüldü.

Bilginin üretim ve dolaşım süreçlerinin tek bir merkezin hegemonyasında şekillenmesinin oluşturduğu "epistemik kibir", bugün insanlığın içine sürüklendiği yabancılaşma ve anlam krizininde asli sorumlularından biridir.

Bugün dünyanın saygın üniversitelerinin, bilgi üreten ve uluslararası hukuku temsil eden kurumlarının mevcut krizlerin ve haksız düzenin inşasındaki rollerini ve hegemonik epistemik güçlerini sorgulamak zorundayız.



















