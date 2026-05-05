İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi projesini görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile bir araya gelerek Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulmasına yönelik hazırladıkları projeyi görüştük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; adaletin tesisi ile kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklarımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve kararlılık, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır. Hukuku ve nizamı birlikte güçlendiren bu iş birliği; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun açık bir tezahürüdür. Nazik ev sahiplikleri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.