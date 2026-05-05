Son dakika | MHP lideri Bahçeli’den önemli mesajlar

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Değerli milletvekilleri, aziz dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler beyefendiler, sizleri selamlıyor, bereketle dolu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Her birinizi sevgiyle selamlıyorum.

Türkiye, Baklanlar, Kafkasya, Karadeniz, Doğu Akdeniz Ortadoğu Türk Dünyası arasında temas kurabilen bir merkez ülkedir. Aynı anda birçok kriz anlarını okuyabilen farklı coğrafyalarla konuşabilen nadir devletlerden birdir. Türkiye kendi söylemlerini politik söylemlerle yazmaz.

Türkiye diplomasi kanallarını açık tutar, arabuluculuk imkanlarını değerlendirir tarafların konuşabileceği zeminleri destekler yapıcı rol üstlenir. Ancak barıştan yana durmak edilgenlik anlamı taşımaz. Arabuluculuk herhangi bir küresel veya bölgesel projenin azası olmak anlamına gelmez.

Hiç bir ittifakın Türkiye'nin meşru haklarını aşındırmasına müsaade etmeyiz. Türkiye kendi menfaatini göz ardı ederek görüş siyaseti yapmaz.

İç cephesi kırılgan olanın dış cephede manevra kabiliyeti azalır. Türkiye'nin barıştan yana duruşu Doğu Akdeniz'de Ege'de ve Kıbrıs'ta aleyhimize gelişen oldu bittilere sessiz kalacağı anlamına gelmez.