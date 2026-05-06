İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AB Komiseri Šuica ile görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avrupa Komisyonunun Akdeniz Komiseri Dubravka Suica'yı kabul etti.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCU FAALİYETLERİ

Gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı. Türkiye'nin uluslararası krizlerde üstlendiği yapıcı rolün altı çizilerek, taraflar arasında arabuluculuk faaliyetleri ve Ukrayna'dan gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı örneğinde olduğu gibi gıda kıtlığını önleme konusundaki girişimlerinin önemine dikkat çekildi.

TÜRKİYE GÖÇ YÖNETİMİNDE DÜNYAYA ÖRNEK

Toplantıda, Türkiye'nin göç yönetiminde ortaya koyduğu modelin uluslararası alanda örnek teşkil ettiği belirtildi. Göçe kaynaklık eden ülkelerle geliştirilen iş birlikleri, sınır güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar ve düzensiz göçle mücadelede yürütülen kapsamlı çalışmaların altı çizildi.

Görüşmede ayrıca, İran kaynaklı olası göç hareketliliği değerlendirilerek, halihazırda kayda değer bir yoğunluk gözlemlenmediği ve krizin derinleşmesi ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK DURUŞ ÇAĞRISI

Görüşmede ayrıca, bir göç dalgasının yalnızca bölge ülkelerini değil, Avrupa başta olmak üzere daha geniş bir coğrafyayı etkileyebileceğine işaret edildiği görüşmede terörle mücadele konusunda ise, bazı terör örgütlerinin hak ve özgürlükler alanını suistimal etmek suretiyle özellikle Kuzey ve Batı Avrupa'yı lojistik bir merkez olarak kullanmalarına izin verilmemesini, ayrıca terör ve organize suç örgütü mensuplarının iltica mekanizmalarını suistimal etmelerinin engellenmesinin beklendiği ifade edildi.

