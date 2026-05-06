Danıştay 5. Daire’den skandal karar: Kamikaze hâkim Metin Özçelik’in ihraç kararı iptal edildi

İstanbul'da görev yapan Hakim Metin Özçelik, 2014 ve 2015 yıllarında, "casusluk", "yasa dışı dinleme", "25 Aralık kumpası", "Selam Tevhid kumpası" ve "Tahşiye kumpası" gibi çok sayıda soruşturmada tutuklu bulunan emniyetçiler ve medya yöneticilerinin avukatlarının tahliye taleplerini işleme almıştı.

Yetkisi olmamasına rağmen bu talepleri değerlendirmeye alarak Sulh Ceza hâkimlerinin reddi için işlem başlatan Özçelik, tahliye dosyalarını İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ne göndererek tutuklu sanıkların serbest bırakılmasının önünü açmaya çalışmıştı. Aynı süreçte 32. Asliye Ceza Hâkimi Mustafa Başer de tahliye kararı vermiş ancak İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararları "yok hükmünde" saymıştı.

DANIŞTAY'DAN SKANDAL KARAR

FETÖ üyeliği ve görevi kötüye kullanma suçlarından hapis cezası almasının ardından tahliye edilen ve kamuoyunda "Kamikaze Hâkim" olarak bilinen Metin Özçelik hakkında skandal bir gelişme yaşandı. Metin Özçelik'in meslekten ihracına ilişkin karar, Danıştay 5. Dairesi tarafından iptal edildi. Metin Özçelik hakkında verilen ihracın iptaline yönelik Danıştay kararı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderildi.

KAMİKAZE EYLEM YANILMA İHTİMALİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

Dairenin kararında Özçelik'in yalnızca FETO ile irtibatı veya iltisakı nedeniyle meslekten çıkarılması hususunun, nöbetçi hakim olarak FETO/PDY'nin amacı doğrultusunda hareket ederek karar verdiğini ortaya koymakta yeterli olamayacağı belirtildi.

Kararda, "FETÖ kumpası olduğu konusunda şüphe bulunmayan soruşturmaya konu dosyalarda arzulanan kararların alınması için talep yazılarını hazırlayan Jandarma İstihbarat Personeli ile birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine yönelik davalı idare tarafından somut bir tespit sunulmadığı, bir başka ifadeyle Hakim olarak görev yapan davacının yargısal görev ve takdir yetkisini kullanırken yanılma ihtimalinin de bulunduğu, sahip olduğu yargısal takdir hakkının sınırlarını aşarak örgütsel amaçlarla hareket ettiğini ortaya koyabilecek somut bir tespit, tanık beyanı ya da başkaca bir bilgi ve belgenin dava dosyasında bulunmadığı gibi davalı idarece de dosyaya sunulmadığı anlaşıldığından, davacıya isnat edilen eylemlerin sübuta ermediği ve bu haliyle davacını meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle davacıya ilişkin kısmın iptaline karar verilmiştir" denildi.



HSK, GÖREVE İADE ETMEDİ

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Danıştay 5. Dairesi'nin verdiği iptal kararı sonrasında Özçelik'i göreve iade etmedi. HSK'nın karar'a itiraz edeceği öğrenildi.

BEŞİNCİ DAİRE 450 HAKİM VE SAVCIYI İADE ETMİŞTİ

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nca (HSK) FETÖ iddialarıyla meslekten atılan hakim ve savcıların meslekten çıkarma kararının iptali için Danıştay'a açtığı davalarda daha önce de skandal kararlar çıkmıştı. Danıştay 5. Dairesi, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 ismin mesleğe dönmelerine, bir de bu isimlere tazminat ödenmesine karar vermişti.

