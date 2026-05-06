Son dakika: Muhittin Böcek, oğlu ve gelinin mal varlığına el konuldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca görevden uzaklaştıran Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek’e yönelik yürütülen “Rüşvet alma”, “Rüşveti temin etme”, “İrtikap” ve”Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından mal varlıklarına el konuldu.
SORUŞTURMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Bu kapsamda Zuhal Böcek ve 2 şüpheli polis ekiplerince 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı.