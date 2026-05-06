Tehdidin 'dijital' hali! Reklam gelirleri neden Batı'ya kayıyor? Rekabet Kurumu dijital devleri mercek altına aldı
Bölgedeki artan savaşlar, çatışmalar ve siyasi gerilimler dikkat çekerken, uzmanlar yalnızca fiziksel tehditlere değil, görünmeyen risklere de işaret ediyor. Türkiye’nin ve çevre coğrafyanın dört bir yanı krizlerle çevriliyken, “dijital abluka” olarak tanımlanan yeni bir tehlikenin giderek büyüdüğü vurgulanıyor. Konuya ilişkin A Haber'e değerlendirmede bulunan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, küresel dijital platformların Türkiye'deki reklam pazarını domine ederek elde ettikleri gelirleri yurt dışına transfer etmelerinin ekonomik bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti
Bölgedeki artan savaşlar, çatışmalar ve siyasi gerilimler dikkat çekerken, uzmanlar yalnızca fiziksel tehditlere değil, görünmeyen risklere de işaret ediyor. Türkiye'nin ve çevre coğrafyanın dört bir yanı krizlerle çevriliyken, "dijital abluka" olarak tanımlanan yeni bir tehlikenin giderek büyüdüğü vurgulanıyor.
Yetkililer, bu sinsi kuşatmanın aile yapısından ekonomiye, kültürel değerlerden milli güvenliğe kadar geniş bir etki alanına sahip olduğunu belirtiyor. Dijital platformlar üzerinden yürüyen bu sürecin, toplumun temel dinamiklerini hedef aldığı ve uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.
Uzmanlar, dijital tehditlere karşı farkındalığın artırılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği konusunda uyarıyor.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle A Haber ekranlarından şu mesajları verdi:
Televizyon ve gazeteler Türkiye'de hâlâ toplumun merkezinde yer alsa da, reklam ajanslarının rotasını dijital platformlara kırmasının ardındaki en büyük nedenin "komisyon oranları" olduğu belirtiliyor.
Tehdidin 'dijital' hali! Reklam gelirleri neden Batı'ya kayıyor? Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle A Haber'e konuştu | Video
Dijital devlerin reklam ajanslarına sunduğu avantajları değerlendiren Birol Küle, "Bu organik bir kaybediş mi yoksa altında başka sebepler mi var? Bunun üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Gelir kaybının önüne geçmek, yazılı ve görsel medyayı güçlendirmek adına pazar payındaki bu dramatik düşüşün hangi sebeplere bağlı olduğunu araştırıyoruz." sözleriyle aktardı.
Verilere göre dijital platformlar reklam ajanslarına %30'un üzerinde komisyon verirken, yerli televizyonlarda bu oran %7 seviyelerinde kalarak haksız bir rekabet ortamı oluşturuyor.
BATI MERKEZLİ TEKELLERE KARŞI 'ADİL YARIŞ' İNCELEMESİ
Rekabet Kurumu, dijital platformların pazar gücünü kullanarak yerli rakiplerini dışlayıp dışlamadığını saptamak için düğmeye bastı. Ulusal medyanın toplam reklam gelirinden aldığı payın %10'un altına düştüğüne dikkat çeken Küle, "Pazarda adil bir yarış var mı, pazara girişler konusunda bir engel söz konusu mu, buna bakıyoruz. Hakim durumdaki pazar gücünü elinde tutan teşebbüslerin rakiplerini dışlayıp dışlamadığı merceğimiz altında." şeklinde konuştu.
Kurum, dijitalleşmenin doğal bir süreç mi yoksa rekabeti kasten bozan bir unsur mu olduğunu tüm detaylarıyla ortaya koymayı hedefliyor.
DİZİ-SİNEMA SEKTÖRÜNDE TEKELLEŞMEYE GEÇİT YOK
Öte yandan, medya ve eğlence sektöründe köklü değişiklikler yolda. Sinema, dizi müzik ve dijital platformlar için yeni bir tebliğ hazırlanıyor. Yeni düzenlemede dikkat çeken başlıklar var. Artık yapım ve dağıtım ayrılacak. Platformlar yeni yapımcılara kapı açmak zorunda kalacak.