Haberler

Gündem Haberleri

Tehdidin 'dijital' hali! Reklam gelirleri neden Batı'ya kayıyor? Rekabet Kurumu dijital devleri mercek altına aldı

Tehdidin 'dijital' hali! Reklam gelirleri neden Batı'ya kayıyor? Rekabet Kurumu dijital devleri mercek altına aldı

Bölgedeki artan savaşlar, çatışmalar ve siyasi gerilimler dikkat çekerken, uzmanlar yalnızca fiziksel tehditlere değil, görünmeyen risklere de işaret ediyor. Türkiye’nin ve çevre coğrafyanın dört bir yanı krizlerle çevriliyken, “dijital abluka” olarak tanımlanan yeni bir tehlikenin giderek büyüdüğü vurgulanıyor. Konuya ilişkin A Haber'e değerlendirmede bulunan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, küresel dijital platformların Türkiye'deki reklam pazarını domine ederek elde ettikleri gelirleri yurt dışına transfer etmelerinin ekonomik bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 11:38 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2026 11:47

Bölgedeki artan savaşlar, çatışmalar ve siyasi gerilimler dikkat çekerken, uzmanlar yalnızca fiziksel tehditlere değil, görünmeyen risklere de işaret ediyor. Türkiye'nin ve çevre coğrafyanın dört bir yanı krizlerle çevriliyken, "dijital abluka" olarak tanımlanan yeni bir tehlikenin giderek büyüdüğü vurgulanıyor. Yetkililer, bu sinsi kuşatmanın aile yapısından ekonomiye, kültürel değerlerden milli güvenliğe kadar geniş bir etki alanına sahip olduğunu belirtiyor. Dijital platformlar üzerinden yürüyen bu sürecin, toplumun temel dinamiklerini hedef aldığı ve uzun vadeli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, dijital tehditlere karşı farkındalığın artırılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği konusunda uyarıyor.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle A Haber ekranlarından şu mesajları verdi:

Televizyon ve gazeteler Türkiye'de hâlâ toplumun merkezinde yer alsa da, reklam ajanslarının rotasını dijital platformlara kırmasının ardındaki en büyük nedenin "komisyon oranları" olduğu belirtiliyor. Tehdidin 'dijital' hali! Reklam gelirleri neden Batı'ya kayıyor? Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle A Haber'e konuştu | Video

Dijital devlerin reklam ajanslarına sunduğu avantajları değerlendiren Birol Küle, "Bu organik bir kaybediş mi yoksa altında başka sebepler mi var? Bunun üzerinde çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Gelir kaybının önüne geçmek, yazılı ve görsel medyayı güçlendirmek adına pazar payındaki bu dramatik düşüşün hangi sebeplere bağlı olduğunu araştırıyoruz." sözleriyle aktardı. Verilere göre dijital platformlar reklam ajanslarına %30'un üzerinde komisyon verirken, yerli televizyonlarda bu oran %7 seviyelerinde kalarak haksız bir rekabet ortamı oluşturuyor.