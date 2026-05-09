Suç örgütlerine nefes aldırmayacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber'de "Gündem Özel" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, okullarda yaşanan şiddet olaylarına karşı alınan önlemler, suç çeteleriyle mücadelede atılacak yeni adımları anlattı. Çiftçi, Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne karşı yürütülen amansız mücadeleyi başarılı bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti. Bu yapıları "sokak eşkıyaları" olarak tanımlayan Çiftçi, "Bunlar sosyal medyayı ve interneti yoğun kullanıyor, dijital platformlar üzerinden para transferi yapıyorlar. Herhangi bir ilkeleri, ahlak kuralları veya raconları yok; kadınlara ve çocuklara dahi dokunabiliyorlar" sözleriyle bu grupların tehlikeli yüzünü deşifre ederek "Yurt dışına kaçıp eylemlerini oradan yönetmeye çalışıyorlar ama biz onlara nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

2026: SUÇ ÇETELERİ VE SOKAK HAYVANLARIYLA MÜCADELE YILI

Bu yılı organize suç çeteleri, uyuşturucu ve sokak hayvanları sorunuyla mücadele yılı ilan ettiklerini hatırlatan Bakan Çiftçi, "2025'in ilk 4 ayında 256 çeteye 641 operasyon yapmışken, 2026'nın aynı döneminde 311 organize suç çetesine yönelik 796 operasyon gerçekleştirdik. Yeni nesil çetelerle mücadeleyi ve sokaklardaki sorunları tamamen bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

18 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu ile mücadelede 2025 ve 2026 yıllarının ilk 4 aylık verilerini karşılaştıran Bakan Mustafa Çiftçi, rakamların sahadaki amansız takibi kanıtladığını ifade etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 12.6 ton uyuşturucu ele geçirilirken bu yıl bu rakamın 18 tona yükseldiğini açıklayan Bakan Çiftçi, "Zehir tacirlerine fırsat vermeme konusunda kesinlikle kararlıyız. 45.2 milyon adet olan hap ele geçirme sayısını bu yıl 52 milyona çıkardık. Sokaklarımızı ve çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız" diye konuştu. Çiftçi uyuşturucu batağına düşen ve kurtulmak isteyen vatandaşlara da seslenerek Yeşilay bünyesindeki YEDAM'larda gönüllülük ve gizlilik esasına dayalı tedavi süreçlerinin başarısını vurguladı.

SİBER DOLANDIRICILARIN KABUSU: DOLUNAY PROJESİ

Siber dolandırıcılarla ilgili yürütülen yeni bir çalışmanın müjdesini de veren Çiftçi, Adalet Bakanlığı ile eş güdümlü olarak yürütülen "Dolunay Projesi"nin yeni bir dönem başlatacağını belirtti. Çiftçi, "Jandarmamızın ve emniyetimizin hazırladığı bu projeyi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı katında bir sunuma dönüştüreceğiz. Hayata geçtiği takdirde siber dolandırıcılarla çok daha etkili bir mücadele yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI "YÜZLEŞME" DİPLOMASİSİ

Dış seyahatlerde ve ikili görüşmelerde Türkiye'nin kırmızı çizgilerini net bir şekilde masaya koyduklarını ifade eden Bakan Mustafa Çiftçi, "Yabancı ülkelerden gelen mevkidaşlarımıza, ülkelerinde barındırdıkları FETÖ, DEAŞ ve diğer terör örgütü üyelerini mutlak suretle söylüyoruz. Bunu yüzlerine ifade ediyoruz; hala iade edilmediklerini dile getiriyoruz. Bu kişilerin adaletin önüne çıkarılması noktasında gayret sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

YASADIŞI BAHİSE ÜÇ KAT DARBE

Suçun dijital mecralara kaymasıyla birlikte "Siber Devriyeler"in 81 ilde teyakkuza geçtiğini belirten Bakan Çiftçi, sanal alemdeki operasyonların bilançosunu paylaştı. 2026 yılının ilk 4 ayında suç unsuru tespit edilen hesap sayısının 100 bine yaklaştığını kaydeden Bakan Çiftçi, özellikle yasadışı bahis sitelerine yönelik engellemeleri, "Erişimi engellenen yasadışı bahis siteleri geçen sene 11 bin 869 iken bu sene 31 bine, neredeyse üç katına yükselmiş durumda. Bu da emniyetimizin ve jandarmamızın sanal alemde bunlara fırsat ve meydan vermediğini gösteriyor" sözleriyle aktardı.



YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE 8 İLDE ŞAFAK BASKINI

Bakan Çiftçi, Adana merkezli KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmanın sonuçlarını aktardı. 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 302 şüphelinin hedef alındığını belirten Bakan Çiftçi, "Bu operasyon neticesinde 221 kişi tutuklandı ve oradaki yerel suç örgütünü eylem yapamaz hale getirdik. Bu mücadelemiz hız kesmeden devam edecek" sözleriyle kararlılık mesajı verdi. Ayrıca Gaziantep'te Jandarma tarafından 7 ilde yürütülen yasadışı bahis operasyonuna da değinen Bakan suç aletlerinin ve paraların ele geçirildiği bu operasyonlarla suç örgütlerini iş yapamaz hale getireceklerini vurguladı.