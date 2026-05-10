  • "Rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhittin Böcek'ten "etkin pişmanlık" başvurusu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilen Böcek’in ifade alma işlemleri devam ediyor. Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’de etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş çarpıcı itiraflar da bulunmuştu. Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 milyon Euro taşıdığını tüm detaylarıyla anlatmıştı.

Kerim CENGİL Erdoğan ÖZTÜRK

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı.

ETKİN PİŞMANLIK BAŞVURUSU YAPTI

Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildi. Böcek'in ifade alma işlemleri sürüyor.

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.

OĞLU, 1 MİLYON EURO TAŞIDIĞINI ANLATMIŞTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası, "Rüşvet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla sarsılıyor. İtirafçı olan Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 milyon Euro taşıdığını tüm detaylarıyla anlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların zincirleme suç hükümleri kapsamında "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme", "nüfuz ticareti", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması", "nitelikli dolandırıcılık" ve "iftira'' suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Muhittin Böcek'in "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve cezaların zincirleme suç hükümleri kapsamında artırılması talep ediliyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
