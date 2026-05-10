"Rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhittin Böcek'ten "etkin pişmanlık" başvurusu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanıp, belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı. Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilen Böcek’in ifade alma işlemleri devam ediyor. Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’de etkin pişmanlık kapsamında ifade vermiş çarpıcı itiraflar da bulunmuştu. Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 milyon Euro taşıdığını tüm detaylarıyla anlatmıştı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz tarihinde gözaltına alındı.
ETKİN PİŞMANLIK BAŞVURUSU YAPTI
Aynı gün adliyeye sevk edilen Böcek tutuklanıp, görevinden uzaklaştırıldı. Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı, öğle saatlerinde Antalya Adliyesi'ne getirildi. Böcek'in ifade alma işlemleri sürüyor.
Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.
OĞLU, 1 MİLYON EURO TAŞIDIĞINI ANLATMIŞTI
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası, "Rüşvet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla sarsılıyor. İtirafçı olan Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 milyon Euro taşıdığını tüm detaylarıyla anlatmıştı.