"Rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanmıştı! Muhittin Böcek'ten "etkin pişmanlık" başvurusu

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.

OĞLU, 1 MİLYON EURO TAŞIDIĞINI ANLATMIŞTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası, "Rüşvet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla sarsılıyor. İtirafçı olan Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 milyon Euro taşıdığını tüm detaylarıyla anlatmıştı.