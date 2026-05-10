Son Dakika | Gökhan Böcek’in itirafları gündeme bomba gibi düştü: İşte dakika dakika rüşvet trafiği!

ADIM ADIM İHANETİN VE RÜŞVETİN TAKVİMİ

Savcılık, Veli Ağbaba'nın ve CHP'lilerin "Genel Merkeze girmediği" dediği Böcek'in Antalya-Ankara trafiğini HTS ve baz kayıtlarıyla dakika dakika deşifre etti.

9 OCAK 2024

11:05: Gökhan Böcek CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile cep telefonu ile 3 kez görüştü.

12:18 : Böcek CHP Ankara İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sayman Selis Aydar ile görüştü.

22:50: Gökhan Böcek, eşi Zuhal Böcek ve rüşvet vermek suçundan gözaltına alınan Bülent Çeken ile aynı uçakta Ankara'ya uçtu. 02F koltukta Gökhan Böcek, yanındaki 02E koltukta Zuhal Böcek, onun yanında ise 02C numaralı koltukta Bülent Çeken vardı.