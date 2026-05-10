Son Dakika | Gökhan Böcek’in itirafları gündeme bomba gibi düştü: İşte dakika dakika rüşvet trafiği!

Son dakika haberi: CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in "itirafçı" ifadesi siyaset gündemine bomba gibi düştü. Savcılığın yürüttüğü teknik incelemeler, CHP Genel Merkeze girmediği iddia edilen Böcek'in HTS kayıtları ve uçuş listeleri rüşvet trafiğini ortaya koydu. İşte rüşvetin 02F numaralı koltuktan CHP Genel Merkezi'nin 6. katına uzanan film gibi yolculuğu...

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 10.05.2026 06:55 Güncelleme Tarihi: 10.05.2026 08:02
Son dakika haberi... Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyası, "Rüşvet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlamalarıyla sarsılıyor. İtirafçı olan Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 milyon Euro taşıdığını tüm detaylarıyla anlattı.

Gökhan Böcek'in ifadesine göre olaylar Ocak 2024'te başladı. Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından arandığını anlatan Böcek, "Veli Ağbaba ile görüştüm. Genel merkez için 1 Milyon Euro istendi. Babam daha önce 'Genel merkezin ricaları olur, halledersin' demişti. Parayı 10-15 günde özel şahıslardan gönüllü olarak topladım ve sırt çantasına koyup uçakla Ankara'ya götürdüm" dedi.

ADIM ADIM İHANETİN VE RÜŞVETİN TAKVİMİ

Savcılık, Veli Ağbaba'nın ve CHP'lilerin "Genel Merkeze girmediği" dediği Böcek'in Antalya-Ankara trafiğini HTS ve baz kayıtlarıyla dakika dakika deşifre etti.

9 OCAK 2024
11:05: Gökhan Böcek CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile cep telefonu ile 3 kez görüştü.
12:18 : Böcek CHP Ankara İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sayman Selis Aydar ile görüştü.
22:50: Gökhan Böcek, eşi Zuhal Böcek ve rüşvet vermek suçundan gözaltına alınan Bülent Çeken ile aynı uçakta Ankara'ya uçtu. 02F koltukta Gökhan Böcek, yanındaki 02E koltukta Zuhal Böcek, onun yanında ise 02C numaralı koltukta Bülent Çeken vardı.

10 OCAK 2024
02:12: Gökhan Böcek yanındakilerle birlikte Sheraton Ankara Hotel'e girdi.
11:20: Otelden ayrıldılar.
11:30: Gökhan Böcek'in cep telefonu CHP Genel Merkezi yakınlarında sinyal verdi. Böcek, parayı genel merkezin 6. katında Ağbaba'nın yönlendirdiği bir isme teslim ettiğini anlatmıştı.
15:55: Gökhan Böcek, Ankara'dan İstanbul'a Zuhal Böcek ile geçti. Antalya ve İstanbul'dayken Antalya CHP Milletvekili Cavit Arı ile de telefonla görüştü.

İKİNCİ SEFER 13 OCAK'TA
21.45 Gökhan Böcek Ankara iline uçtu. Uçakta 07A numaralı koltukta oturdu. Yanında 07B numaralı koltukta Zuhal Böcek, 07C numaralı koltukta ise Zuhal Böcek'in yeğeni Nurhak Ermiş vardı.
14 OCAK 2024
14.36 : Gökhan Böcek'in cep telefonu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yakınlarında tekrar sinyal verdi.


BELEDİYE İHALECİSİ DE RÜŞVET YOLCULUĞUNDAYDI

Gökhan Böcek'in rüşvet trafiğinde dosyanın şüphelisi Bülentk Çeken de vardı. Çeken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde ihale alıp hakedişleri alabilmek için rüşvet veren isimler arasında yer alıyordu. Antalya'daki soruşturmada yargılanan iş insanları Mete Yapal ve Bülent Çeken'in, hakediş ödemelerinde sorun yaşamamak için Gökhan Böcek'in talebiyle gönderdiği paralar yer almıştı.

Mete Yapal ve Bülent Çeken, hakediş ödemelerinde sıkıntı yaşamamak için Gökhan Böcek'in talebiyle Finike Döviz'e 80 milyon TL gönderdi. Bunun ardından 2 milyon 300 bin dolar Antalya'daki avukatlık ofisinde Kerimoğlu'na teslim edildi, 230 bin dolar ise avukatlık ücreti olarak ödendi. Savcılık, şimdi bu paraların hangi "gönüllü özel şahıslardan" toplandığını ve CHP Genel Merkezi'nde kimlerin cebine girdiğini araştırıyor.

