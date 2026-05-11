SON DAKİKA | CHP’de Burcu Köksal’a kesin ihraç talebi

Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Partisi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, "Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik." dedi.

AHaber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"CHP, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar ve bu dönemde yaşanan gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yapıldı ve Burcu Köksal'ın CHP'den kesin ihracı istemiyle disipline sevki konusunda karar çıktı. Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılacağı ifade ediliyor."