6 beldede ara seçim heyecanı yaşanacak
Anayasa ve yasalar gereği 7 Haziran Pazar günü yerel ara seçimler yapılacak. 6 beldede vatandaşlar sandığa gidip yöneticilerini seçecek.
Boşta bulunan Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde yerel ara seçim yapılacak.
Seçimler için partilerde tüm hazırlıklar devam ediyor. Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP seçimde işbirliği yapacak. 5 beldede AK Parti, 1 beldede MHP aday gösterecek.
AK Parti adaylarını YSK'ya sundu. Buna göre Bağtaşı'da Mustafa Karadağ, Yolüstü'nde Mustafa Altın, Çevrecik'te Turgay Çetin, Mustafapaşa'da Mustafa Özer, Tekke'de Kemalettin Demirkıran yarışa katıldı. Kuşçu'da ise MHP'den Hikmet Temizel aday gösterildi.
Geçtiğimiz günlerde YSK'da seçim pusulası için kura çekimi de yapılmıştı. Pusulada AK Parti birinci sırada yer alıyor. Seçime 27 siyasi parti katılıyor. YSK SEÇİM KARARI VERMİŞTİ
Nüfusu 2 binin altına düştüğü için köye dönüşen söz konusu 6 belde, nüfusu yeniden 2 binin üstüne çıktığı için yargıya başvurmuş ve belde statüsü kazanan 6 yer için YSK da seçim kararı almıştı.
