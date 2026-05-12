Baklava kutusundan balya balya rüşvet çıkmıştı: İşte CHP’li Niyazi Nefi Kara hakkında istenen ceza!

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede, Manavgat Belediyesi içerisinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürüldü. Kara'nın kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle 'suç örgütü kurmak', 'rüşvet almak', 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edildi. Kara hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçları başta olmak üzere 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer sanıklar hakkında da çeşitli hapis cezaları istendi.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e suçüstü

Tutuklu sanıklar arasında Niyazi Nefi Kara'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ile müteahhit Mesut Kara yer aldı. Daha önce Aralık 2025, Ocak 2026, Mart 2026 ve geçen ay görülen duruşmaların ardından davanın yeni duruşması bugün görülmeye başlandı. Duruşmada 5'i tutuklu 41 sanık ile müştekiler, taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.