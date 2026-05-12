Baklava kutusundan balya balya rüşvet çıkmıştı: İşte CHP’li Niyazi Nefi Kara hakkında istenen ceza!
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki rüşvet sarmalı birer birer deşifre edildi. Manavgat Belediyesi’ne düzenlenen operasyonda baklava kutusundan çıkan balya balya rüşvet paraları dikkat çekti. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Aralarında belediye yöneticileri ve iş insanlarının da bulunduğu 41 sanığın yargılamasında savcı 8 kişinin tutuklanmasını istedi.
Aralarında Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
İddianamede, Manavgat Belediyesi içerisinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürüldü. Kara'nın kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle 'suç örgütü kurmak', 'rüşvet almak', 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edildi. Kara hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet' ve 'irtikap' suçları başta olmak üzere 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer sanıklar hakkında da çeşitli hapis cezaları istendi.
Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e suçüstü
Tutuklu sanıklar arasında Niyazi Nefi Kara'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ile müteahhit Mesut Kara yer aldı. Daha önce Aralık 2025, Ocak 2026, Mart 2026 ve geçen ay görülen duruşmaların ardından davanın yeni duruşması bugün görülmeye başlandı. Duruşmada 5'i tutuklu 41 sanık ile müştekiler, taraf avukatları ve sanık yakınları hazır bulundu.
Yoklamanın ardından söz alan duruşma savcısı; sanıklardan B. Ş., D. D., İ. G., Z. K., M. Ç., O. K., C. Ç. ve M. T.'nin, suçlarının niteliği nedeniyle tutuklanmalarını talep etti.