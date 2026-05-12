CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den ’Özkan Yalım’ çıkışı: Bizi de kandırmış!

İtirafların hiçbirini kabul etmeyen Özel, kendisine tahsisli aracın Uşak Belediyesi bütçesiyle VIP'e dönüştürülmesi skandalına ilişkin ise "Özkan Yalım aracın iç dizaynında 'En iyi yeri ben biliyorum, ben yaptıracağım" demiş. Bizi de 'Ben hediye ettim' diye kandırmış. Öğrendiğimizde yazışma yaptırdık. Onu parti ödeyecek" ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a attığı mesajları da kabul eden Özel, "Burcu Köksal 'Özgür Özel beni tehdit etti' diyor. Ona sadece 'Şüphen kocandansa ayrılırsın. Bu parti ailen olur sana sahip çıkar. Senin hırsız olduğuna inanmıyorum' dedim. Bu sefer de '2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. CHP iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma' dedim. Bu tehditse, daniskasını ediyorum ulan. Daniskasını ediyorum. Hadi bakalım" ifadeleriyle bir kez daha tepki topladı.