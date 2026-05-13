AK Parti'ye geçen Burcu Köksal Afyonkarahisar'da vatandaşlara seslendi: Yeni bir döneme adım attık

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, vatandaşlara seslendiği konuşmasında, "Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren, her adımın yanında olacağız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim" dedi. Burcu Köksal, yeni bir döneme adım attıklarını vurguladı.

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 12:15 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2026 12:25

AK Parti'ye geçen Belediye Başkanı Burcu Köksal için vatandaşlar tarafından karşılama töreni gerçekleştirildi. AK Parti teşkilat mensuplarının ve milletvekillerinin de katıldığı törende Başkan Köksal vatandaşlara seslendi. Burcu Köksal konuşmasında şunları kaydetti: "YENİ BİR DÖNEME ADIM ATTIK" "Bu şehrin sokaklarında doğmuş, bu şehrin havasını solumuş bu memleketin derdi ile dertlenmiş bir evladınız olarak dün olduğunu gibi bu günde tek sevdamın Afyon olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Afyonkarahisarımıza daha güçlü hizmet getirebilmek için, çözüm bekleyen meseleleri daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğunu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir döneme adım attık.

"SİZLERLE BİRLİKTE HİZMET EDECEĞİM" "İnşallah bundan sonrada başta kentsel dönüşüm olmak üzere alt yapıdan, ulaşıma, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik projelere kadar bir çok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz. Şehrimizi büyüten, geliştiren, güçlendiren, her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisarımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hizmet etmeye devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisinde kentimizi en iyi yere getirmek için sizlerle birlikte hizmet edeceğim" Başkan Köksal ardından partisinin milletvekillerini ve il başkanını makamında konuk etti.