Bakan Bayraktar: “Uluslararası iş birliklerini daha ileri bir zeminde geliştirmeyi esas alıyoruz”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ve beraberindeki heyetle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'nin enerji vizyonu anlatıldı.

Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 17:59

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, Prevot ve beraberindeki heyetle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ile Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde de yer aldı.

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, görüşmede Avrupa'nın enerji arz güvenliği, küresel kırılmaların enerji dönüşüm sürecinde ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar ve Türkiye ile Belçika arasında geliştirilebilecek iş birliği başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.