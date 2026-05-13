Baklava kutusunda rüşvete 8 tutuklama talebi

Antalya'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara ile baklava kutusu içinde rüşvet alırken suçüstü yakalanan başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada savcı, 8 sanığın tutuklanmasını istedi.

Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında savcı, sanıklardan Buğlem Ş., Demir D., İlker G., Zafer K., Mehmet Ç., Okan K., Cem Ç. ve Mehmet T.'nin, suçlarının niteliği sebebiyle tutuklanmasını talep etti. Soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter makam odasında, C.C. isimli bir kişiden baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanmıştı.