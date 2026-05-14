Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mütalaa açıklandı: Karar 15 Haziran’da verilecek

Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Aziz İhsan Aktaş'ın kurmuş olduğu sistem ile kamu kurumlarından pek çok ihale aldığı kaydedildi. Sanıkların alınan savunmalarında örgüt olmadıklarını beyan etse de örgütün varlığının kabul edildiği mütalaada açıklandı. Savcılık mütalaasında suç örgütünün en çok ihale alan kurumunun Beşiktaş Belediyesi olduğu, Aziz İhsan Aktaş'ın belediye başkanları ile yakın ilişkiler kurduğu, ihale alma yönetimi olarak kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde olduğu belirtildi.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında ceza ve beraat taleplerini okumaya devam ediyor.