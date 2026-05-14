Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mütalaa açıklandı: Karar 15 Haziran'da verilecek
CHP'li belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' davası Silivri'de görülmeye devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 200 şüpheli hakkında, geçtiğimiz 20 Ekim günü 579 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’nın da bulunduğu 11 kişinin tutuklu olarak yargılandığı davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Karar 15 Haziran'da verilecek
Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Aziz İhsan Aktaş'ın kurmuş olduğu sistem ile kamu kurumlarından pek çok ihale aldığı kaydedildi. Sanıkların alınan savunmalarında örgüt olmadıklarını beyan etse de örgütün varlığının kabul edildiği mütalaada açıklandı. Savcılık mütalaasında suç örgütünün en çok ihale alan kurumunun Beşiktaş Belediyesi olduğu, Aziz İhsan Aktaş'ın belediye başkanları ile yakın ilişkiler kurduğu, ihale alma yönetimi olarak kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde olduğu belirtildi.
Duruşmada cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında ceza ve beraat taleplerini okumaya devam ediyor.