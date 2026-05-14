CHP'li eski GOP Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında istenen ceza belli oldu
Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hakan Bahçetepe hakkında 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma kapsamında diğer şüpheliler için ise farklı oranlarda ceza talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe ile 8 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca, Aziz İhsan Aktaş'ın ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer verildi.
İddianamede HTS kayıtları yer aldı. Yapılan incelemede, Seza Büyükçulha'nın Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Baki Aydöner ile iddianamedeki diğer şüphelilerle aynı yerde iletişim kayıtlarının bulunduğu tespit edildiği ifade edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün mütalaasında; Şüpheli Seza Büyükçulha'nın Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu, şüpheli Baki Aydöner'in de CHP Meclis üyesi olduğu ve İmamoğlu'yla yakın kişiler olduğu, her iki şüphelinin de 'İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında' yargılandığı davada sanık olarak yer aldıkları İmamoğlu'na olan yakınlığını kullanarak sahip olduğu gücü haksız kazanç sağlama noktasında kullandığı görüşü verildi.
"KAZI İZNİ İÇİN BAHÇETEPE'YE 300 BİN DOLAR" VERİLDİĞİ İDDİASI
Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinde, 2024 yerel seçimlerinden önce istasyonda elektrik hattı çekmek için kazı izni konusunda Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden izin verilmesini talep etmiştik. Yerel seçimlerden sonra belediyeyi CHP kazanınca bizim talebimizi yanıt vermek hususunda süreci uzattılar. Baki Aydöner ve Seza Büyükçulha, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile görüşüp, belediye başkanının 300 bin dolar verilmesi halinde izin vereceğini söyleyince Gürkan Dölekli, İşletme Müdürü Özer Ayık aracılığıyla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye 300 bin dolar para verildiğini belirtti.