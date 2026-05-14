CHP’li eski GOP Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında istenen ceza belli oldu

Aziz Lal, Aziz İhsan Aktaş, Baki Aydöner, Erdal Celal Aksoy, Gözde Bahçetepe, Gürkan Dölekli, Hakan Bahçetepe, Seza Büyükçulha ve Özer Ayık 'Şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Ayrıca, Aziz İhsan Aktaş'ın ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadesine yer verildi.

İddianamede HTS kayıtları yer aldı. Yapılan incelemede, Seza Büyükçulha'nın Gürkan Dölekli, Özer Ayık ve Baki Aydöner ile iddianamedeki diğer şüphelilerle aynı yerde iletişim kayıtlarının bulunduğu tespit edildiği ifade edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün mütalaasında; Şüpheli Seza Büyükçulha'nın Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı olduğu, şüpheli Baki Aydöner'in de CHP Meclis üyesi olduğu ve İmamoğlu'yla yakın kişiler olduğu, her iki şüphelinin de 'İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında' yargılandığı davada sanık olarak yer aldıkları İmamoğlu'na olan yakınlığını kullanarak sahip olduğu gücü haksız kazanç sağlama noktasında kullandığı görüşü verildi.