Haberler Yaşam Haberleri CHP’li GOP Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazırlandı
Giriş Tarihi: 13.05.2026 16:27 Son Güncelleme: 13.05.2026 17:00

CHP’li GOP Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve 8 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Bahçetepe’nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
CHP’li GOP Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazırlandı
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne yönelik yürütülen sorularıma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ana soruşturma tamamlanmış ve diğer belediye başkanlarının yargılaması devam ediyordu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

4 Haziran 2025 günü tutuklanan CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe akabinde görevden uzaklaştırılmıştı. Bahçetepe hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Bahçetepe beraberinde 8 şüpheli bulunuyor.

RÜŞVET VE AKLAMADAN HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

#İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #GAZİOSMANPAŞA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li GOP Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazırlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA