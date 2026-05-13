CHP’li GOP Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne yönelik yürütülen sorularıma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Ana soruşturma tamamlanmış ve diğer belediye başkanlarının yargılaması devam ediyordu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

4 Haziran 2025 günü tutuklanan CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe akabinde görevden uzaklaştırılmıştı. Bahçetepe hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Bahçetepe beraberinde 8 şüpheli bulunuyor.

RÜŞVET VE AKLAMADAN HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Bahçetepe'nin rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.