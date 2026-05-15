Bakan Çiftçi’den Engelliler Haftası’nda anlamlı mesaj: Birlikte aynı milletin fertleriyiz!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası vesilesiyle paylaştığı videoda işaret dilini kullanarak, video paylaştı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda engelli bireylerin yanlarında olduklarını belirterek, "Birlikte aynı milletin fertleriyiz. Bu birliktelik sizinle tamam. Engelliler Haftası vesilesiyle işaret diliyle verdiğimiz bu mesajla engelli kardeşlerimizi anladığımızı ve daima yanlarında olduğumuzu ifade etmek istedik. Bizler her vatandaşımızın eşit imkanlara sahip olduğu, sosyal hayatın içinde güçlü şekilde yer aldığı, sevginin, anlayışın ve dayanışmanın büyüdüğü bir Türkiye için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki aynı bayrağın altında aynı değerlere gönül vermiş büyük bir milletiz. Engelleri birlikte aşacak, dayanışmayı birlikte büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.