Baklava kutusundaki rüşvete 40 yıl hapis

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, makamında baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalandığı olayla ilgili, aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu, 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Görevden alınan belediye başkanı Niyazi Nefi Kara, 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hüseyin Cem Gül 41 yıl 9 ay, baklava kutusunda 110 bin euro ile suçüstü yakalanan eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter 40 yıl 20 ay, Mesut Kara 22 yıl 8 ay, Sıla Ceyhan Berkaya 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemeye gelmeyen işadamı İlker Günay 22 yıl, halen Antalya Büyükşehir belediyesi soruşturması çerçevesinde cezaevinde bulunan M. Okan Kaya 8 yıl 21 ay 15 gün ve 540 bin TL para cezası aldı. Mahkemeye gelmedikleri için Demir Demir ve İlker Günay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sıla Ceyhan Berkaya ise tahliye edildi.