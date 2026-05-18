SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan muhalefete sert tepki: Ucuz siyaset peşinde koşuyorlar...

Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist, milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasbederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır. Bunların hesap cüzdanları her gün kabarmaktadır. Her savaş kendi ekonomisini üretir.

Enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, Hürmüz boğazındaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları kestirilemiyor.

Ülkemizin gündeminde yer alan konuları değerlendirdiğimiz bir Kabine Toplantısını daha tamamlamış bulunuyoruz. Mersin'de hayatını kaybeden 6 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Her savaşın kazananları ve kaybedenleri olur. İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış. Dünyanın birçok bölgesinde çözülemeyen krizlerin arkasında krizden menfaat devşirenlerin çok büyük sabotaj girişimleri vardır.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Muhalefet süreci siyasi çıkarları için istismar aracı etmiştir. 'İktidar yıpransın gerekirse Türkiye kaybetsin' mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar.

Bölgemizin ateş çemberinden geçtiği dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek durumundadır.

Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek zorundayız.