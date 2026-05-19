Partiyi kendi şirketi gibi yönetiyor

CHP'deki rüşvet iddiaları yargıya taşınırken, eski CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakan Satılmış ve eski CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

'CHP İŞGALDEN KURTARILMALI'

Rüşvet skandallarının tam ortasında yer alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yaşanan gelişmelerden sorumlu olduğunu belirten Satılmış, "CHP şuurunu kaybetmiş yöneticiler tarafından yönetiliyor. CHP'nin bu işgalden kurtarılması gerekiyor. Bir dönem Veli Ağbaba'nın önseçim sürecinde yanında olanlardan biriydik. Ağbaba partiyi kendi malı gibi yönetiyor" dedi. Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ise kendisinin sadece "tek adamlık" anlayışını eleştirdiği için partiden ihraç edildiğini belirterek, "Biz eleştirdik diye ihraç edildik. Ama bugün çok daha ağır iddialar konuşulurken herkes sessiz. Bu kabul edilemez" dedi. "Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları büyük bir leke" ifadelerini kullandı.