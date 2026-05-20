CHP'de kazan kaynıyor! 22 milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek! Özgür Özel'e isyan bayrağı açtılar
Cumhuriyet Halk Partisi, tarihinin en büyük iç hesaplaşmalarından birine sahne oluyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesini doğrudan hedef alarak yaptığı "arınma" çağrısı partideki krizi daha da alevlendirdi. Gözler 1 Temmuz'daki mutlak butlan davasına çevrilmişken aralarında Gamze Akkuş İlgezdi, Faik Öztrak, Erdoğan Toprak gibi isimlerin de olduğu 22 CHP'li Milletvekili doğrudan Kılıçdaroğlu'na destek vererek mevcut yönetime isyan bayrağı açtı. Öte yandan CHP eski Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada parti tabanına "Ayağa kalkın" mesajı gönderdi.
Cumhuriyet Halk Partisi, 1 Temmuz'daki mutlak butlan davası öncesi adeta ikiye bölündü. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yayınladığı ve "CHP haramın sığınağı olamaz" diyerek mevcut yönetimi topa tuttuğu açıklama, parti içinde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.
"EMANET KİRLETİLEMEZ, EMANETE KARA ÇALINAMAZ"
Kemal Kılıçdaroğlu yayınladığı mesajında, "Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da. Ama yolundan asla dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Çünkü bu yürüyüş halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür." ifadelerini kullandı.
22 MİLLETVEKİLİNDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından aralarında partinin ağır toplarının da bulunduğu 22 milletvekili, eski genel başkana destek vererek safını açıkça belli etti. 22 CHP'li vekil Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını yeniden yayınlayarak 1 Temmuz'daki mutlak butlan davası öncesi Özgür Özel'e isyan bayrağı açtı.
Kılıçdaroğlu'na destek veren o isimler şöyle:
- CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir,
- CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer,
- CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız,
- CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal,
- CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca,
- CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol,
- CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen,
- CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak,
- CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi,
- CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici,
- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat,
- CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli,
- CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu,
- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç,
- CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç,
- CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp,
- CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş,
- CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba,
- CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz,
- CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak,
- CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap,
- CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel
PARTİ TABANINA "AYAĞA KALKIN" ÇAĞRISI
Öte yandan gelen CHP'deki kriz milletvekillerinin desteğiyle de sınırlı kalmadı. CHP eski Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada parti tabanına çağrıda bulundu.